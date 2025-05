La fuerte decisión que tomó la dirigencia de Gimnasia de cara al importante partido contra Chacarita

Gimnasia y Esgrima atraviesa una semana importante en su objetivo de mantenerse en los primeros puestos de la zona B de la Primera Nacional, ya que el próximo domingo, desde las 15.30, recibirá a Chacarita Juniors, otro de los equipos que aparece en el lote de arriba del actual torneo de ascenso.

Luego de gozar de un fin de descanso, debido a la postergación del partido con San Telmo por las inclemencias climáticas, el plantel que conduce Ezequiel Medrán ya se prepara para el compromiso ante el Funebrero, que podría ser fundamental para encarar la parte más complicada del campeonato.

Medrán prepara el equipo para recibir a otro de los candidatos.

Respecto a la victoria ante Agropecuario por 2 a 1, el entrenador empezará desde este miércoles a delinear la formación titular, que podría contar con algunas variantes, sobre todo en la defensa. El rival de turno, dirigido por Juan Manuel Azconzábal, viene de golear 4 a 0 a Central Norte de Salta y superó al Lobo por un punto en la tabla de posiciones, aunque con un partido más jugado.

La fuerte decisión que tomó Gimnasia

Por su parte, la dirigencia del club blanquinegro tomó una determinación para el encuentro del domingo, que hizo cambiar de ideas a muchos hinchas del Funebrero que pretendían ingresar al Víctor Legrotaglie.

El domingo sólo podrán ingresar los socios del Lobo y no habrá expendio de tickets.

Para el partido ante Chacarita, la institución mendocina no venderá entradas para no socios, y además no validará el sistema de “socios por un día”, que suele haber en cada encuentro que disputa el Lobo en calidad de local. La decisión responde a los fuertes rumores que indicaban que una importante cantidad de simpatizantes de Chaca iban a intentar infiltrarse para ver a su equipo, teniendo en cuenta la muy buena campaña que viene realizando en este torneo.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el Mensana adopta esta medida, ya que en otros encuentros importantes, como contra Colón de Santa Fe o San Martín de Tucumán en su momento, tomó la misma determinación.