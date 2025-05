La decisión de Herrón con el plantel de Boca tras la eliminación ante Independiente

Boca quedó eliminado en los cuartos de final del torneo Apertura a manos de Independiente. El equipo de Julio Vaccari se impuso en La Bombonera y con un golazo de Álvaro Angulo a los 19 minutos del ST sacó pasaje rumbo a las semifinales del certamen local y allí se verá las caras con Huracán en el Libertadores de América.

Por su parte, Boca estará casi un mes sin jugar un partido oficial y su próxima presentación será el 16 de junio en Estados Unidos cuando se enfrente al Benfica de Portugal por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes. Luego, chocará con el temible Bayern Múnich y finalmente completará sus partidos ante el Auckland City de Nueva Zelanda.

Es por ello que a falta de mucho tiempo para que el Xeneize vuelva a jugar, Mariano Herrón tomó una llamativa decisión luego de la eliminación frente al Rey de Copas: les dio día libre a los jugadores y recién volverán a los entrenamientos en la jornada del miércoles para comenzar a preparar el Mundial de Clubes.

De todas formas se espera que para el certamen internacional, la dirigencia del cuadro azul y oro encuentre un nuevo técnico para que tome las riendas del club. Tras la negativa de Gabriel Milito, los tres apuntados son: Gustavo Quinteros, Kily González y Miguel Ángel Russo. No obstante, mientras no se defina esa situación, el DT interino seguirá al mando de las prácticas del primer equipo.

Herrón y su continuidad en el club

Tras el pitazo final, el DT habló en conferencia de prensa e hizo un análisis del encuentro: "No lo sé, el primer tiempo fue bueno, creamos 3 o 4 situaciones muy claras. Después entendí que con los dos primeros cambios (Cavani y Herrera) íbamos a tener más juego, y no se dio así. Teníamos a dos jugadores de jerarquía que podían darnos más en la mitad de la cancha”, sentenció.

Luego se refirió a su continuidad en el cuadro azul y oro: “Te voy a hablar de mis partidos, sí me hago responsable. No sé si hablar de fracaso, pero sí que no cumplí el objetivo que era intentar llegar hasta el 1 de junio. No hablé nada (con la dirigencia). Vamos a ver qué pienso en estos momentos”.