Independiente Rivadavia se lo dio vuelta a Defensa en un partidazo y se ilusiona con dar pelea en el Apertura

Independiente Rivadavia, ya metido en octavos de final, derrotó 3-2 a Defensa y Justicia por la fecha 16 del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. De esta manera, el Azul se acomodó mejor en la tabla, pero el quinto puesto -por ahora- no le alcanzará para definir de local a partir de los octavos de final.

El encuentro se disputó en el estadio Bautista Gargantini desde las 15.30, con arbitraje de Luis Lobo Medina, asistencia de Franco Acita desde el VAR y transmisión en vivo de ESPN.

Como había pasado el lunes en Santiago del Estero, el Azul sacó a relucir su mística y espera rival en octavos de final. Foto: Alfredo Ponce Mercado/MDZ.

En el duelo entre el conjunto del Parque y el Halcón, Luciano Gómez abrió el marcador a los 17' para el local. A los 34', César Pérez empató para la visita y diez minutos más tarde, a los 44', Gastón Togni lo dio vuelta con un golazo. En el complemento, a los 26', Fabrizio Sartori igualó con un gran cabezazo y a los 36' Mauricio Cardillo selló el 3 a 2 definitivo para Independiente Rivadavia.

La apertura del marcador por parte de Independiente llegó temprano, a los 17 minutos del primer tiempo. Un centro desde la izquierda de Matías Fernández (llegó con lo justo sobre la línea) encontró solo a Luciano Gómez, quien metió un frentazo con el arco vacío para marcar el 1-0 a favor de la Lepra.

Mirá el gol de Independiente

A los 34 minutos, Defensa y Justicia encontró el empate gracias a César Pérez, que aprovechó una desatención en el fondo leproso y, desde el piso, empujó una pelota que parecía perdida para el 1-1.

Pérez empató para la visita

Asistencia uD83DuDD1D de Saltita González y César Pérez puso el 1-1 para @ClubDefensayJus que sueña con la clasificación uD83EuDD85pic.twitter.com/l1LUyJ3ftQ — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) May 2, 2025

Pero el Halcón no se conformó. A los 44 del primer tiempo, Gastón Togni metió un zurdazo tremendo desde afuera del área y la colgó del ángulo para dar vuelta el resultado y poner el 2-1.

Togni lo dio vuelta con un golazo

Después de los cambios que introdujo Alfredo Berti para poner un equipo más volcado en ofensiva, la respuesta de Independiente Rivadavia apareció a los 25 del segundo tiempo: tras un centro desde la derecha, Fabrizio Sartori se tiró de palomita en el área y clavó el 2 a 2 de cabeza.

Sartori metió una palomita perfecta para el 2-2

A los 37 minutos, la Lepra lo dio vuelta con un gol de Mauricio Cardillo, que solo tuvo que empujarla abajo del arco tras un centro rasante desde la derecha.

Gran jugada y golazo de Mauricio Cardillo

Con el pitazo final, la Lepra selló una jornada inolvidable. Ganó con carácter, se metió entre los mejores y dejó en claro que no está de paso en la elite. En el Parque no se habla de salvarse ni de sumar por sumar. Ahora se sueña en grande, porque el sueño está a cuatro escalones. Y este equipo, parece, no quiere despertar.

