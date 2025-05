El peculiar comentario del Bichi Borghi para elogiar a Franco Mastantuono: "Me gusta que no está con..."

Franco Mastantuono es sin dudas el futbolista argentino del momento, al menos en el ámbito local, aunque ya comenzó a generar importantes repercusiones a lo largo y ancho del planeta. El hecho de haberse ganado la titularidad en un equipo tan grande como River Plate, su gran regularidad y su sobresaliente rendimiento en el Superclásico ante Boca Juniors con un espectacular golazo de tiro libre la han valido palabras de admiración hasta del propio Thierry Henry.

En ese sentido, en el último día también se ganó los elogios de Claudio Borghi, exjugador del Millonario y exentrenador del Xeneize. "No lo carguemos de responsabilidad al pibe", advirtió en un principio en diálogo con TNT Sports. Aunque luego destacó: "Estaba viendo el partido con mi hijo. Uno ya es viejo, entonces se pone un poco incrédulo. Pero él me dice: 'Le va a pegar al arco'. Yo le dije que estaba muy lejos, y la metió en un lugar tremendo...".

El elogio del Bichi Borghi a Franco Mastantuono

"Me genera admiración y alegría. Y también sorpresa porque no entiendo por qué cada tanto sale un tipo de estos que juega realmente bien y que es diferente a todos", reconoció a continuación el Bichi respecto del joven crack. Entonces, hizo una peculiar e inesperada observación: "Me gusta que no está con el pelo de todos colores, largo. Es un chico joven, normal, con unas condiciones maravillosas", señaló entre risas.

Igualmente, mantuvo la cautela, considerando su corta edad: "No me gustaría que me pregunten si es mejor que Messi, que Maradona o que el Burrito Ortega". De este modo, se diferenció de declaraciones como las de Matías Almeyda, que hace poco opinó: "Después de Maradona se decía que no iba a haber otro como él y apareció Messi. Y yo creo que después de Messi va a surgir otro que nació en Azul y se llama Franco Mastantuono".

El golazo de tiro libre de Mastantuono a Boca

El Bichi Borghi, muy identificado con Argentinos Juniors, con el que ganó títulos tanto como futbolista y como entrenador, y campeón del Mundo con la Selección argentina en México 1986, jugó una temporada en River entre 1988 y 1989 y disputó un total de 21 partidos. A su vez, dirigió a Boca durante el Apertura 2010, aunque no llegó a finalizar el torneo corto al ser despedido tras 14 fechas con un saldo negativo de 5 victorias, 2 empates y 7 derrotas.