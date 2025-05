El fuerte aviso de Pep Guardiola tras su peor año como DT del Manchester City: "Cuando termine mi contrato, voy a..."

Desde su llegada a Manchester City a mediados de 2016, Pep Guardiola está teniendo en esta temporada 2024/25 su peor año en cuanto a números. Eliminado en el repechaje pre playoffs de la Champions League (no llegó siquiera a octavos de final) ante Real Madrid y cuarto en la tabla de la Premier League con 61 puntos (21 menos que el Liverpool, ya campeón a falta de 4 fechas), únicamente le queda la FA Cup, en la que jugará la final ante Crystal Palace, para despedir esta campaña con una alegría.

Después de ganar cuatro títulos de la liga inglesa de manera consecutiva entre 2021 y 2024 (una seguidilla inédita en el torneo) y 6 de los últimos 7 previos al actual (sumando los de 2018 y 2019), los Citizens mostraron una flaqueza de rendimiento y resultados que no se veía hace muchísimos años. Esto, por supuesto, ha tenido su impacto particular en el técnico catalán, que también atravesó tiempos complicados por cuestiones personales.

El aviso de Guardiola respecto de su futuro

En ese sentido, en las últimas horas hizo un fuerte aviso en diálogo con ESPN Brasil respecto de lo que piensa hacer en su futuro: "Quiero que la gente me recuerde como quiera. Después de mi contrato con el City, voy a parar. Estoy seguro. No sé si me retiraré, pero me tomaré un descanso. Cómo quiero que me recuerden, no lo sé", aseguró de manera sorpresiva. Cabe destacar que su vínculo con los Sky Blues se extiende hasta julio de 2027, por lo que le quedarían dos años más de estadía allí.

Continuando con su explicación, que surgió a través de una pregunta de su entrevistador acerca del legado que quiere dejar, manifestó: "Todos los entrenadores quieren ganar para tener un trabajo memorable, pero creo que las hinchadas de Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City se se la pasaron bien viendo jugar a mis equipos. No creo que debamos vivir pensando en si seremos recordados".

Finalmente, Pep cerró su respuesta con una profunda reflexión: "Cuando morimos, nuestras familias lloran durante dos o tres días y chau: te olvidan. En la carrera de los entrenadores, hay buenos y malos, y lo importante es que los buenos se recuerden durante más tiempo. Te diría que lo más importante no es lo que la gente piense de ti; después de todo, nuestras vidas como futbolistas han sido muy buenas. Hay nuevos retos como entrenador; no sé qué pasará en el futuro y al final eso no importa".

Guardiola está teniendo su peor temporada desde que llegó a Manchester City. (Foto: @ManCity)

Previo a su llegada, el City ostentaba en su palmarés unos 16 títulos en más de 120 años de historia. Con Guardiola, ganó 18 campeonatos en 9 temporadas, con la posibilidad de llegar a 19 si ganan la final de la FA Cup. Entre todos estos logros, se destacan las 6 Premier Leagues que ganó, 4 de ellas consecutivas entre 2021 y 2024 (antes de él tenían 4 en total), y la única Champions League (2023) que reposa en la vitrina. Además, 2 años antes, en 2021 los llevó a su primera final del máximo certamen europeo de clubes, aunque terminó perdiéndola ante el Chelsea de Thomas Tuchel por 1-0.