El divertido ida y vuelta entre el Cholo Simeone y un periodista: "Me tomas de tonto"

El Atlético de Madrid de Diego Simeone comenzó el 2025 por todo lo alto. Sin embargo, luego de la dolorosa eliminación por penales ante el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League, el Colchonero comenzó a bajar su rendimiento: perdió partidos insólitos en La Liga y se despidió en las semifinales de la Copa del Rey a manos del FC Barcelona tras el 5-4 en el global.

De todas maneras, en el campeonato local aún tiene chances de pelear el título contra los culés y los merengues. Está a 10 puntos del equipo de Hansi Flick y a 6 de los dirigidos por Ancelotti, con 15 en juego. Este sábado a las 9:00 (hora Argentina), el elenco madrileño visitará al Alavés del Chacho Coudet y deberán sumar de a tres para seguir con vida de cara a las últimas cuatro jornadas.

El divertido ida y vuelta entre Simeone y un periodista

Como es habitual, el día antes de cada encuentro, el Cholo habló en conferencia de prensa y tocó diversos temas, pero hubo uno puntual que terminó con un divertido cruce entre él y un periodista. Alberto León, periodista del canal TVE, le preguntó sobre Álex Baena, futbolista de la selección española que podría llegar en el próximo mercado de pases al Colchonero, y el entrenador argentino, entre risas, le respondió: "Me haces una pregunta comprometida, porque me preguntas por cómo es un jugador venga o no venga, me tomas por tonto", sentenció.

Me dices que no hable del jugador pero sí de cómo juega. Si digo que juega espectacular, que me encanta cómo juega, que es un jugador importante para la selección española, vas a decir 'el Cholo lo quiere'; si yo digo 'es un tronco porque juega mal', vas a decir 'el Cholo no lo quiere'. Es un gran jugador de fútbol", agregó.

El Cholo Simeone palpitó el partido ante el Alavés. (Foto: archivo)

Por otro lado, Simeone analizó a su rival de este sábado: "El Alavés es un equipo que lo viene haciendo bien, sobre todo en las últimas jornadas, con un muy buen ritmo de juego, con un entrenador que tiene las ideas muy claras en todos los equipos donde estuvo y siempre las pudo transmitir, con un equipo que está siendo valiente y que tiene necesidades. Esperemos que mañana que nos acerquemos al equipo que respondió bien en distintos campos fuera de casa a lo largo de toda la temporada", aseguró.

Finalmente, dejó en claro lo que le faltó para seguir más arriba en la pelea por el título, aunque tampoco se dio por muerto: "Nos ha faltado sumar 9 o 10 puntos en algunos campos. Tanto Barcelona como Real Madrid están en una posición importante para seguir compitiendo entre ellos, y tienen que jugar entre ellos. Nosotros debemos pensar en nosotros, en mejorar", cerró.