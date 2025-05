Los tres jugadores del fútbol argentino que Gustavo Costas pidió para Racing

Luego de la dura eliminación en el torneo Apertura a manos de Platense, Racing puso los focos en la Copa Libertadores. El equipo de Gustavo Costas dio una cátedra de fútbol y goleó 4-0 a Colo Colo para sacar boleto rumbo a los octavos de final del certamen continental. Sin embargo, la próxima semana recibirá a Fortaleza de Brasil y tendrá que sumar por lo menos un punto para asegurarse el primer puesto del Grupo E.

De todas formas, el DT sabe que para pelear y tener chances de levantar la segunda Libertadores de la historia del club, necesita traer refuerzos en el próximo mercado de pases, ya que el último no fue el mejor como se lo esperaba. Es por ello que ya dio algunas posiciones que necesita reforzar: un extremo u otro 9 (para que sea mejor recambio que Adrián Balboa detrás de Maravilla Martínez), un volante creativo, un zaguero y un futbolista que pueda hacer el trabajo de líbero/volante que realiza Santiago Sosa.

Sebastián Villa, uno de los jugadores que Costas quiere tener en su Racing. (Foto: archivo)

Ante ello, según informó el Diario Olé, Costas ya tiene tres nombres de futbolistas que se desempeñan en el fútbol argentino para el próximo mercado: Johan Romaña de San Lorenzo, Sebastián Villa de Independiente Rivadavia y Marcelino Moreno de Lanús. Los dos últimos tienen contrato vigente hasta fin de 2026, mientras que el del defensor colombiano caduca a mitad de ese mismo año. Ademas, el denominador común es que los tres fueron figuras en sus equipos en el último semestre.

Con el extremo colombiano, desde la llegada de Diego Milito al club, Sebastián Saja, director deportivo de la Academia, había anticipado en su momento que no contemplaban la incorporación del ex Boca debido a su situación judicial, ya que fue denunciado por abuso sexual y violencia de género.

Marcelino Moreno, el enganche que desea Costas. (Foto: archivo)

Por su parte, el 10 del Granate es un futbolista que podría aportar mayor creatividad en la generación de juego ofensivo. Puede desempeñarse como mediapunta o como extremo por la banda izquierda.

Finalmente, Romaña es un jugador que siempre sedujo a Costas, ya lo dirigió en Guaraní de Paraguay y desde ese momento se ganó el cariño y amor de la gente: "Yo lo amo a él. Me aguantó en Guaraní cuando el presidente me quería devolver y lo convenció. Pasé de ser relleno a refuerzo. Cuando nos cruzamos me dice 'vos sos mi hijo colombiano' y yo lo considero un padre del futbol", sentenció Johan hace unas semanas atrás sobre Gustavo.