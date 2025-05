Quién es Pierre Gasly, la nueva “vara” de Colapinto: ya estuvo peleado con un compañero

Este domingo será sumamente especial para los fanáticos del automovilismo que aún sintonizaban la Fórmula 1 cuando no había representantes argentinos: a las 10 de la mañana volverá a hacerse realidad su sueño, con Franco Colapinto en el puesto 16 de la grilla de partida del GP de Imola, siendo uno de los 20 pilotos privilegiados que conforman el Gran Circo y como compañero en Alpine de un experimentado: Pierre Gasly, quien largará desde el 10º lugar. Ya sin Jack Doohan en la mira (a quien sustituyó), el principal rival del argentino, como lo demanda la historia del automovilismo, será justamente el del asiento contiguo. Un piloto de larga trayectoria, con victorias en la categoría, una historia de enemistad con un compañero y un mal pasó por un equipo top. Argentina y Francia, codo a codo.

Colapinto tenía 14 años cuando a finales de 2017 un piloto nacido en Ruan, en la región de Normandía, daba sus primeros pasos en la Fórmula 1. Pierre Gasly había sido subcampeón en Fórmula Japonesa y sus resultados ya habían sorprendido al equipo de F1 entonces llamado Toro Rosso, el segundo de Red Bull, de cuya academia era parte. Por eso, cuando la escudería italiana decidió despedir a Daniil Kvyat a finales de 2017, optó por Gasly como joven proyecto para reemplazarlo. El francés cumplió en su año debut y mejoró considerablemente en 2018, año en el que consiguió 29 puntos en el Campeonato de Pilotos, destacándose un 4º puesto en el Gran Premio de Bahréin.

Gasly y solo una docena de carreras en Red Bull. (Foto: archivo)

Víctima de Verstappen y fugaz paso por Red Bull

Tal fue su mejoría que el equipo madre se atrevió a “ascenderlo” y Gasly pasó de Toro Rosso a Red Bull en 2019, en reemplazo de Daniel Ricciardo. Pero sufrió la “maldición” de otros que jamás pudieron estar a la altura de su compañero Max Verstappen. El pobre de Gasly fue encontrando cada vez mejores sensaciones arriba del Red Bull, pero no lograba acercarse al neerlandés y después de ningún podio en doce carreras, volvieron a bajarlo a su antiguo equipo, Toro Rosso, tras el Gran Premio de Hungría, pese a que Helmut Marko había asegurado que estaría hasta el final de la temporada. No fue así, su lugar lo ocupó el novato Alexander Albon, otro que supo ser compañero de Colapinto (el año pasado, en Williams) y Gasly regresó a Toro Rosso. Pero gastaría una vendetta.

Regreso a Toro Rosso, épica victoria y vendetta

En 2020, el equipo Toro Rosso fue renombrado como Alpha Tauri, pero Gasly seguía siendo su piloto. Y en el Gran Premio de Monza de aquella temporada, el francés logró un hito histórico que inevitablemente impactó y fuerte en el box de Red Bull, que se había desprendido de él poco antes. En una carrera interrumpida, accidentada y excepcional, que tuvo abandonos de Verstappen, Sebastian Vettel y Charles Leclerc, entre otros, Gasly, que había largado 10º, logró una imprevista victoria, la primera de su vida y la única hasta el momento. El GP de Monza fue el primero que terminó sin autos de Ferrari, Red Bull o Mercedes en el podio en siete años; es que detrás de Gasly llegaron Carlos Sainz (McLaren) y Lance Stroll (Racing Point). Historia pura.

El triunfo de Gasly en Monza

Alpine y un enemigo: Esteban Ocon

La mejor versión de Pierre Gasly continuó viéndose en ese año y el siguiente. Después de un no tan buen 2022, el francés fue anunciado como piloto de Alpine F1 Team para la temporada siguiente, en lugar de Fernando Alonso. El equipo que hoy lo tiene como compañero de Franco Colapinto, en ese entonces, lo sentó al lado de Esteban Ocon, con quien Gasly tenía una historia más que particular. Resulta que Gasly y Ocon, ambos franceses, ambos de Normandía y ambos nacidos en 1996 eran muy amigos en la infancia, a raíz del vínculo de sus familias. De hecho, Gasly incursionó en el automovilismo por consejo de Laurent Ocon, padre del actual piloto de Haas. Eran mejores amigos, hasta que una maniobra cambió todo.

“Pasamos mucho tiempo juntos, pero llegó un punto que empecé a ganarle y no le gustó, así que ya no somos amigos. Luego, siempre tuvimos bastante rivalidad”, dijo Gasly, tajante, en 2018 sobre aquella relación. Existió un incidente entre ambos en la época de kartings que los distanció. “Literalmente Esteban cortó la pista, cruzó el césped y me golpeó. Iba a salir tercero y eso no le gustó mucho. Me hizo trompear. Terminamos 20º o 21º. Tuve que empezar la prefinal más lejos de lo previsto”, confesó tiempo atrás Gasly sobre una rivalidad que perduraría en los años siguientes, hasta un giro del destino. Consciente Alpine de sus historias entrelazadas, los juntó en 2023 y Gasly y Ocon pasaron a ser compañeros en la Fórmula 1.

Gasy y Ocon, en la época de kartings.

La relación seguía tirante y no fue sencilla al principio, pese a que ambos lograrían un podio en el Gran Premio de Brasil del año pasado (en su segunda temporada juntos) y posarían sin resentimientos para las fotos. Antes de aquella proeza en Interlagos, ya se habían declarado públicamente la “guerra”. En julio de 2024, en el Gran Premio de Austria, Gasly superó a su compañero por orden del equipo, pero este no le dejó todo el lugar que hubiera pretendido el actual colega de Colapinto. “Ciao”, dijo irónico por radio Ocon cuando vio pasar a su compatriota, quien luego de la carrera se quejó: “Al equipo no le gustó que tuviera que ir por fuera, porque realmente no me dio espacio. Nunca es fácil, ¿verdad?”.

Gasly redobló ante los medios y expuso aún más a Ocon: “Creo que las órdenes de equipo fueron lo más claras posibles antes de la carrera, pero solo puedo controlar lo que sucede en mi coche, no puedo controlar lo que hace este tipo con su coche. Es lo que hay…”, dijo después del GP de Austria. Parecía un hecho que la alineación se vería modificada para 2025, pues se vislumbraba insostenible la convivencia, y así fue. Ocon pasó a Haas y al lado de Gasly en Alpine, primero, se sentó Jack Doohan… pero ahora es tiempo de un tal Franco Colapinto. Al lado suyo, el argentino tendrá a un piloto con un curioso récord: fue el único de los 20 de la Fórmula 1 que no le hizo siquiera un rayón a su auto en todo el 2024. La vara para Colapinto está alta; y tiene nombre: Pierre Gasly.