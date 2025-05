La fuerte decisión que Herrón le comunicó al Consejo de Boca a horas de jugar ante Independiente

Boca se prepara para enfrentar a Independiente por los cuartos de final del torneo Apertura en la Bombonera, el próximo lunes a las 21.30, luego de una trabajosa victoria por penales ante Lanús en una noche de tensión y cuestionamientos de parte de la hinchada. Pero es sabido que a la par que avanza en el certamen, en el mundo Boca preocupa otra cuestión: ¿qué pasará con Mariano Herrón, el actual DT interino?

Es un hecho que Boca recibirá al Rojo con Mariano Herrón del otro lado de la línea de cal, al frente del equipo desde la salida de Fernando Gago, pero no es una certeza hasta cuándo será el técnico. De hecho, esta noche, el periodista Martín Arévalo hizo saber en Un buen Momento, programa de radio La Red, la contundente decisión que el director técnico interino le comunicó a la dirigencia xeneize.

Herrón dirigió ante Tigre y Lanús. (Foto: archivo)

Herrón, que transita su cuarto interinato en el club de La Ribera, fue confirmado como técnico hasta el final del torneo. En realidad, aunque no lo hizo el presidente Juan Román Riquelme de forma oficial ni nadie de la dirigencia, lo confesó en una entrevista el capitán Marcos Rojo. Pero, ¿qué sucederá luego, con una competencia internacional a la vuelta de la esquina?

Es un hecho que la dirigencia de Boca pretende contratar un técnico luego del presente Apertura, sobre todo, dado que el 14 de junio comienza el Mundial de Clubes, el único torneo internacional que disputará Boca en este 2025. Pero, si bien sonó el nombre de Gabriel Milito, el ex DT de Atlético Mineiro tuvo una propuesta de Chivas de Guadalajara y su futuro parece estar lejos de Brandsen 805. Por otro lado, a Riquelme le interesa otro DT que actualmente tiene trabajo, cuyo nombre no trascendió.

Sin embargo, mientras se especula con apellidos para dirigir el Mundial de Clubes, lo no tenido tan en cuenta hasta el momento había sido el deseo del propio Herrón. Si Boca lo necesita un tiempo más… ¿seguirá en el cargo? Por lo pronto, Martín Arévalo aseguró que no y reveló que Mariano Herrón le comunicó al Consejo de Fútbol que, con Boca eliminado o campeón, suceda lo que suceda en el Apertura, no quiere dirigir el Mundial de Clubes.