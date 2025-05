Un puñado de minutos y una ilusión gigante: ¿puede Valentín Castellanos ser el 9 de la Selección?

Valentín Castellanos volvió a ser parte de la lista de Lionel Scaloni. El delantero mendocino de la Lazio de Italia fue convocado por el DT del seleccionado argentino para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, ante Chile, el martes 3 de junio en Santiago, y el domingo 8 ante Colombia en el estadio Monumental.

El goleador surgido en las divisiones inferiores de Leonardo Murialdo, de 26 años, fue citado para integrar el plantel de los campeones del mundo por tercera vez. Su debut absoluto fue el 6 de septiembre de 2024, en la misma doble fecha: ante Chile y Colombia. Frente a la selección trasandina sumó sus primeros minutos, al ingresar a los 44 del segundo tiempo por Julián Álvarez, cuando el partido ya estaba 3 a 0. Luego, ante Colombia en Barranquilla, en la derrota 1-2 estuvo en el banco de suplentes pero no ingresó.

Un mes después, en octubre del 2024, en la doble fecha ante Bolivia y Venezuela, el goleador que pasó por el New York City de la MLS y por el Girona de España, no fue citado y regresó a la convocatoria en noviembre, para enfrentar a Paraguay y Perú. En la derrota ante los guaraníes 1-2 en Asunción volvió a ingresar por Julián Álvarez, a 4 minutos del final del partido y en la victoria ante los peruanos en la Bombonera, 1 a 0, estuvo en el banco de suplentes pero tampoco ingresó.

Finalmente en marzo, en los partidos ante Uruguay y Brasil, estuvo en la consideración del entrenador por su buen momento en la Lazio, pero no pudo ser citado ya que arrastraba una lesión muscular en el gemelo.

Castellanos, ante Chile en su debut en el Monumental. Foto: AFA

Goles, dinámica, personalidad

Taty Castellanos está en pleno crecimiento personal y profesional en la Lazio de Italia. El mendocino se fue ganando su lugar a base de buenos rendimientos y se fue transformado en una pieza importante para el equipo de la capital italiana.

En esta temporada, disputó 38 partidos entre Serie A y Europa League, con 14 goles y 8 asistencias. Números más que interesantes para el delantero que tuvo su momento más complicado cuando falló el penal definitivo en la serie de penales ante el Bodo Glimt de Noruega, por los cuartos de final del certamen continental.

Más allá del buen rendimiento en su equipo, en la Selección argentina no la tiene nada fácil. Hoy Taty corre detrás de Julián Álvarez, quizás el futbolista de mejor presente entre los citados, y de Lautaro Martínez, el tremendo goleador del Inter de Italia. Sabido es que el ex River y el ex Racing pueden jugar juntos y que, ante la ausencia de alguno de los dos, Scaloni suele probar con Lionel Messi como punta y algún otro volante ofensivo que acompañe.

A la presencia de estos dos jugadores de tremenda jerarquía con los que tiene que competir Castellanos, en la selección vienen asomando caras nuevas con las que tendrá que luchar mano a mano por un lugar: el caso más importante, a esta altura, es el de Santiago Castro. El chico de 20 años surgido en Vélez Sarsfield viene de ser campeón con Bologna en la Copa Italia y pide pista a base de goles. Su compañero Benjamín Domínguez, surgido en Gimnasia y Esgrima La Plata, también es un proyecto interesante y ya ha sido tenido en cuenta por Lionel Scaloni.

Hay jerarquía en el mendocino y dependerá de él ganarse un lugar ya que las oportunidades aparecieron. A pesar de ello, no la tiene nada fácil porque hay recambio y otros chicos también buscan ganarse su lugar como 9 titular del seleccionado campeón del mundo.