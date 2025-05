Gustavo Costas le metió presión a Diego Milito tras el 4-0 a Colo Colo: “Para ganar la Libertadores nos hacen falta…”

Racing goleó a Colo Colo, se metió en los octavos de final de la Copa Libertadores y vive un gran momento. Pero para Gustavo Costas, el presente no alcanza si el objetivo es levantar la Copa. Apenas terminó el 4-0, el DT no esquivó la pregunta y mandó un mensaje clarísimo a la dirigencia encabezada por Diego Milito.

“Si querés ganar la Copa… Quizás nos hacen falta tres o cuatro jugadores más para poder pelear bien. Igual, aunque no traigamos a nadie, tenemos la esperanza y el sueño de ganarla. Pero trayendo más jugadores vamos a poder pelear todos los campeonatos”, soltó en conferencia. La frase, directa al mentón.

Gustavo Costas dejó en claro que está feliz por la clasificación, pero volvió a avisar que el plantel no es tan numeroso como para bancarse el ritmo entre torneo local y Libertadores. “Jugamos cada tres días y a veces no tenés para arriesgar. Maravilla no estaba para jugar, después de los dos goles ya lo quería sacar”, explicó sobre el goleador, al que terminó reemplazando.

Costas no se conforma: Racing goleó, pero el DT ya le pidió refuerzos a Milito

El entrenador también valoró el nivel colectivo mostrado ante los chilenos: “Pisamos más el área, Solari la pisó mucho más, al igual que los volantes. Fueron todos golazos. Tuvimos más gente en el área, que fue lo que nos faltó contra Platense”.

En esa línea, también elogió a Degregorio, una de las sorpresas del equipo titular: “Le avisamos al mediodía que iba a jugar. Es un chico que lo ves y te dan ganas de ponerlo. Estos partidos de Copa son distintos, siempre hay que esperar la oportunidad y él se la ganó”.

Más allá de todo, Costas fue claro en su pedido. Racing ya está entre los 16 mejores del continente, pero si quiere pelear en serio, el técnico quiere refuerzos en el mercado de invierno. Y la pelota, ahora, la tiene Diego Milito.