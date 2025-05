El boom del fútbol de salón y un crecimiento superlativo de jugadores

Hace 20 años, el fútbol de salón era un deporte más de la provincia de Mendoza. Lo jugaban algunos pocos, solo en la rama masculina. Desertores de la cancha grande o amigos del despunte del vicio, la disciplina prácticamente no figuraba en cuanto a cifras de cantidad de jugadores.

Algo se quebró, para bien, puertas para adentro, que le dio lugar a un crecimiento superlativo. Las comparaciones de las cifras hablan por sí solas: en 1994, la provincia tenía solo 800 jugadores federados, en 2010 el número ascendió a 1800 y hoy la cantidad explotó, siendo 10421 los inscriptos en todas las categorías de FEFUSA.

Andes Talleres viene de quedarse con el Nacional C20.

No hay, en el resto del mapa deportivo local, una disciplina que se haya expandido de esta manera. Estamos hablando de tres primeras masculinas y otras femeninas, de todas las tiras de inferiores (de sub 7 a sub 20) y de dos categorías para mayores (senior y veteranos).

Pero no solo queda ahí la ramificación, porque en las categorías inferiores más en la de seniors hay Copa de Oro, Plata y Bronce, permitiendo ascensos y descensos de competición, algo que corre tanto para masculino como para el femenino (una rama que también creció exorbitantemente).

El femenino, líder a nivel país.

El desgloce de la cantidad de jugadores habla de 246 en primera masculina, 395 en Serie A de varones y 878 en Serie B. Eso lo que comprende a primera división. Hacia abajo hay que hablar de 1134 en C20,1204 en C17, 1130 EN C15, 874 en C13, 759 en C 11, 7 en C5, 233 en C7 y 535 en C9.

Si hablamos de femenino, los números también son muy positivos: 122 en FSP, 127 en Serie A y 316 en Serie B. Para abajo, hay que hablar de 289 en F20, 282 en F17, 211 en F15, 173 en F13, 195 en F11, 26 en F9 y 7 en F7. El conteo finaliza con 891 en las tres categorías de Senior masculino y otros 501 en veteranos.

Pero el crecimiento no solo es en cantidad, sino en cantidad: Mendoza, a nivel de clubes, acaba de ganar el Nacional C20 masculino y es campeón vigente en Primera (Regatas) y del Mundial de Clubes (Jockey). A nivel selecciones también defiende coronas en C20 y femenino, mientras que en masculino ganó 5 de los últimos 7 títulos y, en femenino, Ujenvi se dejó la última corona argentina.

Sin techo por delante, la Federación sigue ajustando detalles para contener a la cantidad de equipos y jugadores que quieren ser parte del boom del deporte mendocino. Una disciplina que no detiene su marcha al margen de la pelea con el monstruo de FIFA.