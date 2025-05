El particular reclamo del goleador del Deportivo Maipú: "Salí todo arañado"

Pio Bonacci es el goleador del Deportivo Maipú con 4 tantos en lo que va del torneo de la Primera Nacional. Sus goles y sus buenos rendimientos coincidieron con la levantada del equipo de Juan Manuel Sara que, pese a un andar irregular, está séptimo, en zona de clasificación y sueña con seguir escalando posiciones.

El delantero habló con el programa deportivo de MDZ Radio FM 105.5, Una de Más, luego del empate en Floresta, ante All Boys, y opinó, no sólo del juego de su equipo, sino también de algunas particularidades del ascenso argentino.

Bonacci, luego de la pregunta sobre el juego rudo de los defensores del Albo, declaró: "Yo no tengo drama con el contacto, con luchar, de que sea una guerra el partido, pero siempre hasta donde sigue siendo el deporte, el fútbol. Pero yo les ganaba con el cuerpo y te tiran piñas en la cabeza, salí arañado por todos lados, el cuerpo, los brazos, y te da bronca por la impunidad que muchas veces manejan algunos".

Al mismo tiempo, explicó: "Termina pareciendo que al final uno se deja caer o no intenta luchar, pero la verdad que da mucha bronca en ese sentido. Algunos tienen vía libre para hacer lo que quieran. Estoy acostumbrado a la fricción, al choque, no tengo drama el contacto físico, el choque, pero no ya cuando pasa a ser lucha libre y no fútbol".

El presente del equipo

Sobre el momento del Deportivo Maipú en el certamen, el goleador botellero manifestó: "Seguimos ahí, lo más importante para nosotros es terminar esta parte del campeonato lo más arriba posible y no desaprovechar las oportunidades. Lo hablamos siempre, que no lo podemos hacer. Pero partidos durísimos como el de ayer nos duele, porque creímos que merecimos más. Pero hay que ver el lado positivo, porque seguimos creando muchas situaciones, porque tuvimos el arco en cero, y por ahí esos puntos que creemos que son malos, más adelante valen mucho".

Y agregó: "Tenemos que seguir trabajando para aprovechar las oportunidades, capitalizarlas, porque no podemos dejar pasar estas chanches".

En lo personal, luego de 14 fechas y 4 goles anotados, Bonacci reconoció: "En mi cabeza lo único que está es el gol. A veces se puede y a veces no, a veces me toca hacer un trabajo más lejos del arco, otra veces tengo la posibilidad de que venga un centro o una asistencia y la puedo aprovechar, pero no me fijo tanto en quién es el goleador del campeonato, quién está más arriba o más abajo. Yo intento cada partido hacer goles, sino trato de seguir mejorando".

Escuchá el mano a mano completo