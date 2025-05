El devastador testimonio del papá de Matías Bottoni, el nadador de 17 años que sufrió un accidente: "Lo primero que me dijo fue 'me cagué la vida'"

En los últimos días conmovió al país la historia de Matías Bottoni. Este sábado, en el marco del Campeonato Nacional de Natación en Parque Roca, el joven rosarino de tan solo 17 años chocó con otro participante cuando saltó a la pileta durante una entrada en calor. Producto de este golpe, sufrió una fractura en la sexta vertebra cervical que lo dejó inmovilizado y apenas llegaron a sacarlo de la pileta. Fue trasladado en un principio al Hospital Santojanni, de Mataderos, para luego ser llevado al Hospital Italiano, donde fue operado este lunes.

"Cuando yo llegué acá a Buenos Aires, Matías me dijo; 'Papi casi me ahogo', porque quedó sin poder moverse abajo del agua. Con suerte lo pudieron sacar", relató este miércoles Luciano, padre del nadador, en diálogo con Clarín. "Él estuvo consciente en todo momento. El golpe no lo conmocionó, sino que le fracturó la vértebra y lo dejó paralítico", detalló al respecto.

Matias Bottoni sufrió un fractura en la sexta vertebra cervical.

En ese sentido, explicó las complicaciones burocráticas que debieron atravesar para que su hijo recibiera la atención médica que requería un cuadro tan delicado como el suyo: "El sábado desde las cinco de la tarde que fue el accidente hasta el lunes, Matías no tuvo cobertura de obra social. Si bien el Hospital Italiano tenía convenio y la obra social estaba vigente, no había forma de contactarlos, lo que me pareció una locura (...) No pueden atender solo de lunes a viernes de 9 a 13 horas, no es así. Las cosas pasan cuando tienen que pasar, no cuando ellos deciden que pase", apuntó indignado.

"Esa noche en la terapia del Santojanni casi se muere en dos oportunidades por el compromiso medular, la lesión está muy cerquita de los centros vitales", resaltó luego. E hizo una fuerte revelación acerca de un diálogo que tuvo con su hijo: "Cuando llegué al hospital, él estaba en terapia y lo primero que me dijo fue 'Me cagué la vida... si quedo paralítico, me voy a matar'. Imagínate lo que fue para mí escuchar eso".

En cuanto a la recuperación, señaló: "Él ahora vuelve a entrar en la realidad. Los brazos los está moviendo. Obviamente, los movimientos no son como una persona normal. Los daños están. Los médicos confían en que la parte motriz de los brazos se recuperen". Aunque advirtió que no será un proceso corto: "Me hablan de no menos de un año en Buenos Aires. Esto viene para largo, no termina acá, puede haber otras operaciones".