Aparecieron pasacalles en Boca contra dos dirigentes cercanos a Riquelme: “Traicionaste a Román”

Boca Juniors atraviesa momentos complicados a nivel futbolístico e institucional. Sin Copa Libertadores por segundo año consecutivo ni ninguna competencia internacional en todo el 2025 (con la excepción exclusiva del Mundial de Clubes), y sin DT desde el despido de Fernando Gago semanas atrás, la hinchada parece haber llegado a su limite. Esto se pudo ver con claridad el último sábado cuando, tras el 0-0 ante Lanús y antes de los penales, casi toda la Bombonera estalló en silbidos y cánticos contra los jugadores y la Comisión Directiva.

En medio de este clima tan espesado y luego de que Juan Román Riquelme saliera de decir que las protestas en la cancha fueron una movida de la oposición (más específicamente el macrismo), el mundo Azul y Oro amaneció con nuevo episodio que no hace más que condensar el ambiente. Es que esta madrugada aparecieron dos pasacalles colgados en la entrada de Casa Amarilla en contra de dos dirigentes muy cercanos al presidente.

Uno de los pasacalles que fueron colgados en Casa Amarilla. (Foto: @mundobocaradio)

Ricardo Rosica es el principal apuntado. Se trata del secretario general del club y un hombre cercano a Jorge Amor Ameal, que se sumó a la institución en 2019 y luego en 2023 tuvo una participación clave en la campaña del exenganche para vencer en los comicios a Andrés Ibarra y Mauricio Macri. El otro es Emiliano Algieri, vocal titular y presidente del Departamento de Socios del club.

El otro pasacalles que apareció en Casa Amarilla. (Foto: @mundobocaradio)

"Rosica traicionaste a Ameal y a Román. Sos Juda$, HDP", reza uno de los pasacalles. El otro, por su parte, expresa: "Ricardo Rosica, Emiliano Algieri, devuelvan los 45 palos de los hierros". Si bien no se especifica, los 45 millones de pesos que se mencionen tendrían que ver con las obras de renovación e infraestructura de Boca. Ninguno de los dos carteles lleva firma y, de momento, nadie se adjudicó el haberlos colgado.

Riquelme Rosica están en Paraguay en el 75 congreso de FIFA https://t.co/YZzp9fQ9Yy — Mago (@JulioPavoni) May 14, 2025

Si bien tras la aparición de los mismos se comenzó a especular acerca de una posible disputa interna de la propia dirigencia, lo cierto es que no se puede confirmar si fueron autoría de alguien vinculado al oficialismo o si no metió mano la oposición para generar ruido. De hecho, según informó el periodista Julio Pavoni en su cuenta de X, este mismo miércoles Riquelme se encuentra en Paraguay por el 75° Congreso Ordinario de la FIFA y fue acompañado por nada menos que el propio Rosica, lo que no se correspondería con la teoría de que los mensajes los dejó alguien de su entorno.