Chiqui Tapia explicó por qué la Primera División tiene 30 equipos: "Me lo solicitaron..."

Desde que en 2015 se decidió ampliar la cantidad de equipos a 30, en una decisión inédita tomada aún bajo la gestión de Julio Grondona, el fútbol de Primera División de Argentina jamás recuperó el viejo y clásico formato de 20 en un sistema todos contra todos. Si bien hubo una primera intención de volver a dicha cifra y estuvo muy cerca de concretarse hace unos pocos años, llegando a tener 24, tras la pandemia de COVID-19 en 2020 se decidió suspender los descensos, hasta que finalmente en este 2025 nuevamente hay 30 participantes en la Liga Profesional de Fútbol.

Estas decisiones, sumadas a los constantes cambio de reglamentos, muchas veces con los torneos ya comenzados o incluso cerca de su conclusión, han despertado incontables criticas a la AFA y, más precisamente, a Claudio Tapia. El presidente de la Asociación nunca dio el brazo a torcer ante los cuestionamientos y ha defendido a rajatabla este tipo de torneos. En ese sentido, este martes volvió a explicar por que decidió volver a poner esa cantidad de equipos en el campeonato local.

Tapia explicó por qué hay 30 equipos en Primera División

"El fútbol cambió. La Champions se juega con más equipos, el Mundial se juega con más equipos, el Mundial de Clubes se juega con más equipos. La competitividad ha hecho que crezcan las competencias. Nosotros somos clubes formadores. Tenemos diez equipos más en Primera que representan 360 jugadores profesionales más", se justificó el Chiqui en diálogo con el periodista Julio Pavoni para la señal de TyC Sports.

En ese sentido, hizo un fuerte revelación: "Lo salí a defender (el formato) porque en este momento sentí que era lo que se requería. Los dirigentes del fútbol argentino me lo solicitaron, de la misma manera que me pidieron suspender los descensos. Entendimos que era lo correcto y no me arrepiento porque fue la voluntad de los dirigentes. Por ahí yo, personalmente, pienso diferente...", aseguró el máximo dirigente de la AFA.

Por otro lado, en la misma entrevista se refirió al regreso del público visitante al fútbol argentino: "Tenemos que trabajar para que vuelva, porque si lo podemos hacer en Copa Argentina, por qué no en los torneos. Hacen falta muchísimas acciones para mejorar la seguridad, porque el hecho de que vuelvan los dos públicos te lleva a que con más seriedad tratemos temas de seguridad, acondicionando los estadios con los lugares y las tecnologías que tienen que tener para que vayan quienes quieren disfrutar del fútbol argentino", apuntó el Chiqui Tapia.