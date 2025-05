Sinner avanza en Roma y anticipó un duelo picante con Cerúndolo: "Será difícil, ya me ganó, pero necesito..."

Jannik Sinner sigue sumando confianza en su regreso al circuito. En el Masters 1000 de Roma, el italiano superó un partido con altibajos ante el neerlandés Jesper De Jong por 6-4 y 6-2 en una hora y media de juego, y ya se instaló en los octavos de final del certamen. El próximo rival será un viejo conocido: Francisco Cerúndolo, quien ya supo vencerlo en el pasado.

"Estoy contento de jugar otro partido aquí, Roma es especial", dijo el N°1 del mundo tras su segunda victoria en el torneo, luego de un largo parate de tres meses fuera del circuito por sanción. Fue su segundo partido oficial desde el Abierto de Australia, donde se consagró campeón.

El italiano arrancó sólido pero reconoció haber tenido altibajos: "Empecé bien, luego tuve un bajón, lo cual es normal". Sobre su rival, que terminó lesionado, agregó: "Lo siento porque es un hombre muy bueno".

Fran Cerúndolo jugó un partidazo ante Ofner y está en los octavos de final del Roma Open. Foto: EFE.

Sinner sabe que el cruce con Cerúndolo no será un trámite. El argentino ya lo venció en Bastad 2023, y por eso no se confía: "Será un partido difícil, ya me ganó el año pasado, pero necesito partidos como este para entender mi nivel".

A pesar del largo tiempo sin competir -se perdió Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid-, el italiano no esconde sus expectativas: quiere llegar afilado a Roland Garros, su gran objetivo del primer semestre.

Mientras tanto, Roma le viene perfecto para calibrarse. Sin presionarse con el título, Sinner va paso a paso, pero con una mirada fija en París. Y Cerúndolo, que llega entonado, será su primer gran termómetro.