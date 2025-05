Toviggino liquidó a Eduardo Domínguez por su queja y dio entender que se va a Boca: “Estás en salida por…”

Luego de la eliminación a manos de Rosario Central por 2-0 en octavos de final del torneo Apertura, el entrenador de Estudiantes de La Plata explotó en conferencia de prensa y disparó varios dardos. El más fuerte fue contra la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) y tuvo respuesta: la de esta mañana, de su tesorero, Pablo Toviggino.

En conferencia de prensa, Eduardo Domínguez se mostró enfurecido por el arbitraje de Andrés Merlos, pero sobre todo por algunas designaciones de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, con el que, es sabido, el presidente del Pincha Juan Sebastián Verón se ha enfrentado en numerosas ocasiones.

“Acúsalo con tu Papá, el Sir Sebastián” !!

Claro, no tienen diálogo y estás/están en salida por la “Boca”. Otra alternativa es tu Patronal, Hojita de Afeitar Prófugo !! Estás llorando ?? No ya se, “te estás lavando los ojos de adentro para afuera” !! La Vecindad Inglesa, Estuki ! https://t.co/lrPxd5ecPi — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) May 11, 2025

“Cuando te enfrentás a gente poderosa pasan estas cosas. Nos viene pasando todo el año. No sé si dirigió mal Merlos, pero que te condiciona te condiciona”, opinó el DT. Y agregó, tajante: “Fuimos los que más jugamos en el último año y medio y no nos cuidaron poniendo el partido el sábado. Representamos al país internacionalmente y no nos cuidan ni un poco. Fíjense que tuvimos 60 horas de descanso entre un partido y otro”.

En la mañana de este domingo, el tesorero de la AFA Pablo Toviggino, siempre contestatario, le dejó un mensaje contundente a Domínguez: “Acusalo con tu Papá, el Sir Sebastián!! Claro, no tienen diálogo y estás/están en salida por la “Boca””, escribió irónico, aludiendo a una salida del entrenador al Xeneize y refiriéndose a un supuesto conflicto entre él y el presidente de Estudiantes.

“Otra alternativa es tu Patronal, Hojita de Afeitar Prófugo!! Estás llorando?? No, ya sé, “te estás lavando los ojos de adentro para afuera”!! La Vecindad Inglesa, Estuki!”, completó Toviggino. Estudiantes, la AFA y un nuevo episodio en un conocido conflicto.