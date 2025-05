Un DT fanático de River no descartó dirigir a Boca: “Soy recontra gallina, pero profesional”

Este sábado comienzan los playoffs del torneo Apertura y uno de los que jugará su partido de octavos será Boca. Con Mariano Herrón como entrenador interino hasta que concluya el certamen, el Xeneize tendrá una dura prueba cuando reciba a Lanús en La Bombonera a partir de las 21:00. De cara a este encuentro, el DT cambiará a Blondel por Advíncula y luego mantendría el mismo once que salió contra Tigre en Victoria, pero en el banco de los suplentes habrá novedades con el regreso de Milton Giménez y la salida de Lucas Janson.

A su vez, mientras el cuadro de la Ribera juega la fase final del Apertura, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol siguen trabajando en la búsqueda de un nuevo entrenador que reemplace a Fernando Gago. Por ahora, el principal apuntado y gran candidato es Gabriel Milito, pero hasta el momento solo hubo conversaciones informales entre ambos. Más atrás pican Gustavo Quinteros y Cristian “Kily” González.

Ahora, en las últimas horas, en DT que dirige un equipo de la Primera División del fútbol argentino habló sobre la posibilidad de dirigir a Boca. Cristian “Ogro” Fabbiani, reconocido hincha de River y entrenador de Newell’s, sorprendió a todos al confesar que no tendría problema en tomar las riendas del cuadro de la Ribera en algún futuro: “No sé, Boca te respondo no sé. Yo soy un profesional y a mis hijos no les da nadie de comer, yo busco lo mejor para mí y mi familia, es la realidad", sentenció en diálogo con radio La Red.

El Ogro Fabbiani no descartó la chance de dirigir a Boca. (Foto: archivo)

En ese momento, ensayó una explicación con un ejemplo pasado de un hecho que le formó la opinión al respecto: "Yo soy recontra gallina pero cuando a mí no me pagaron, la gente no vino y me pagó", rememoró sobre su etapa como jugador del elenco de Núñez.

Por otra parte, analizó su carrera como entrenador: "Pasaron tres años de ser técnico y me alegro de que haya sido desde abajo. Me gané un lugar de donde nunca me fui, que es el fútbol. Me siento mejor profesional como técnico de lo que fui como jugador", lanzó.