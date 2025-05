La fuerte decisión de Beccacece para los partidos de Ecuador ante Argentina y Brasil: “Es hora de…”

Faltan tres semanas para que se juegue una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Hasta el momento, la Selección argentina de Lionel Scaloni es la única que aseguró su boleto de cara a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. No obstante, hay otras como Ecuador y Uruguay que quedaron a un paso y en la jornada FIFA que se jugará la primera semana de Junio, podrían sumarse a la Albiceleste como las próximas clasificadas.

Justamente, la Tri de Sebastián Beccacece, exentrenador de Racing e Independiente, es la gran revelación de las Eliminatorias. En el segundo lugar con 23 puntos y a falta de cuatro jornadas para que concluya todo, podrían asegurar su pase antes de tiempo. De cara a esta nueva doble fecha, Ecuador recibirá a Brasil el jueves 5 de junio a las 20:00 y luego visitará a Perú en Lima el martes 10. Finalmente, sus últimos dos compromisos serán ante la dura Paraguay de Gustavo Alfaro en Asunción y recibirá a la Selección argentina en la última jornada.

Pensando en los enfrentamientos ante la Albiceleste y la Canarinha, Beccacece tomo una fuerte decisión: los partidos se jugarán en Guayaquil y no en la temible altura de Quito para no tener excusa de los 2.850 metros de altura sobre el nivel del mar. “Es el momento de intentar probarnos de igual a igual contra dos selecciones como Brasil y Argentina, que a lo largo de la historia en Sudamérica han estado arriba. La intención es ya no tener excusa el clima de Quito. Si ganamos o perdemos, que no sea por un factor climático, sino que podamos confiar en nuestras fuerzas, en nosotros mismo, que podamos desarrollar nuestro carácter, nuestra mentalidad y jugar de igual a igual”, sentenció en una entrevista con Radio Centro.

Beccacece decidió jugar en Guayaquil ante Argentina y Brasil. (Foto: archivo)

"Nos hemos planteado tener un equipo que no ponga excusas, como cuando le tocó ir a jugar a Barranquilla (derrotó por 1-0 a Colombia) en medio de la humedad, el calor y con un hombre menos. Lo hizo de una manera extraordinaria, jugando, protagonizando, marcando los tiempos del juego y cuando se quedó con uno menos supo sufrir", agregó.

Y luego concluyó: “Hay que tener un equipo que esté preparado para todo, que no tenga quejas, excusas como el campo de juego o el árbitro, porque eso será como eludir la responsabilidad, y lo que se buscará será tener un equipo protagonista".