El duro análisis de Gustavo Costas por la eliminación de Racing ante Platense: "No hay explicación, es..."

A pesar del favoritismo por los resultados recientes obtenidos, la historia y el plantel, y con la ventaja de la localía, Racing pisó en falso ante su público, jugó por debajo de su nivel y quedó eliminado en los octavos del final del torneo Apertura. Platense dio el primer batacazo de este 2025 y se impuso 1-0 en el Cilindro de Avellaneda con un gol de Nicolás Orsini a los 84 minutos.

De este modo, la Academia se quedó sin competencia local hasta que comience el torneo Clausura a fines de julio, y tendrá por delante hasta entonces únicamente los últimos dos partidos de la fase de grupos de Copa Libertadores ante Colo-Colo y Fortaleza. Este fue un golpe no demasiado duro pero sí inesperado para un equipo que, como dijo en reiteradas oportunidades Gustavo Costas, iba "por todo".

El análisis de Costas tras la eliminación de Racing ante Platense

En ese sentido, el DT hizo un duro análisis tras la derrota en conferencia de prensa: "¿Explicación? Es fútbol esto… Sabíamos que iba a ser un partido duro, que nos iban a cortar los espacios. En el primer tiempo jugamos bien y ellos no nos dejaron resolver. Para mí no jugamos mal, se nos escapa en la última. No merecíamos perder, pero tampoco hicimos lo suficiente para ganar. No hay que poner excusas", apuntó.

"Nos faltaron más piernas para ganarlo. No estuvimos finos y en el primer tiempo no aprovechamos las chances que tuvimos para convertir. No teníamos mucha gente en el área y nos costó", agregó luego en la misma sintonía, aduciendo cierto cansancio por parte de sus jugadores debido a la doble competencia, puesto que Racing jugó por Copa Libertadores entre semana.

"Este equipo viene de ganar dos títulos hace menos de 9 meses. Hicimos esto con un plantel que no valía dos pesos, confío ciegamente en este grupo", destacó Costas a continuación. Y concluyó con un mensaje para los hinchas: "Le agradezco a la gente por todo el apoyo que nos dio. Me siento culpable por lo que pasó, pero ahora tenemos que dar vuelta la página y pensar en el miércoles que tenemos otro partido difícil (ante Colo-Colo en el Cilindro)".