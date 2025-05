La confesión de Cerúndolo tras meterse en semis del Madrid Open: “En el primer set me sentía muy incómodo porque…”

Francisco Cerúndolo pisó fuerte este jueves por la mañana en suelo español y venció en tres sets a Jakub Mesnik por los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid, ganándose así un lugar en semifinales, donde se enfrentará al noruego Casper Ruud. Es la segunda vez en su carrera que logra meterse entre los mejores cuatro de un torneo de este tipo, tras haberlo hecho por primera vez en 2022 en Miami.

No fue un compromiso sencillo, ya que perdió el primer set por 6-3. Sin embargo, pudo igualar la serie en el segundo parcial, el cual fue muy parejo y debió resolverse mediante tie-break (7-5) luego de que ninguno de los dos pudiera quebrarle el saque el rival. Finalmente, aprovechando el cansancio del checo, el argentino se impuso en el tercero por 6-2 para quedarse con la victoria tras 2 horas y 11 minutos de partido.

El análisis de Cerúndolo sobre su pasaje a semifinales

"Estoy muy contento, fue un partido duro, muy largo, tuve que correr un montón, pero muy contento de estar nuevamente en una semifinal de Masters 1000", señaló Cerúndolo más tarde en diálogo con ESPN. "Sabía que iba a ser así, Mensik viene de un presente impresionante, ganando en Miami, saca demasiado fuerte. Acá se le hace bien para su juego, tuve que luchar y el triunfo por suerte cayó de mi lado", agregó en la misma sintonía.

Al momento de analizar lo que fue el desarrollo del juego, remarcó: "El primer set me sentía muy incómodo, el partido pasaba mucho por él, estaba siendo muy agresivo, no podía sacarlo de su zona de confort. Seguí luchando, sabía que iba a tener mi chance y por suerte la aproveché en el segundo set. Por suerte en el tercero él bajó mentalmente y físicamente, yo me pude mantener firme".

El comentario de Cerúndolo sobre el Superclásico

Por otro lado, Cerúndolo, confeso hincha de River, contó cómo se enteró del resultado del Superclásico, que se jugó mientras él se encontraba en pleno partido de dieciseisavos ante el francés Harold Mayot: "Yo no tenía ni idea, me dijeron que ganamos y dije 'buenísimo', salí de la cancha, hice unas cosas y ahí empecé a ver y no podía creer el gol que hizo este flaco (Franco Mastantuono)", relató al respecto.