El tremendo elogio de Henry a Mastantuono y la comparación con Lamine Yamal: "Es una locura pensar que..."

El golazo de tiro libre que Franco Mastantuono metió ante Boca en el Superclásico no solo le dio a River un triunfo que vale oro. También lo proyectó al radar del fútbol mundial. Y ahora, quien se rindió ante su talento fue nada menos que Thierry Henry, campeón del mundo con Francia y leyenda del Arsenal, quien lo comparó con Lamine Yamal, la joya del Barcelona.

En medio del análisis del empate entre el Barça y el Inter por la Champions League, Henry se tomó un momento para hablar del argentino. “Una cosa que siempre me sorprende en el fútbol es que pensás que no va a aparecer nadie que se acerque a lo que fueron Ronaldo y Messi… y después te aparece Lamine Yamal, y te aparece un chico nuevo en Argentina: Mastantuono”, tiró el francés en plena transmisión de CBS Sports Golazo.

Thierry Henry destacó que es “una locura pensar que un pibe de 17 años ya esté haciendo estas cosas” y que “no es normal lo que hace”. Y aunque pidió no meterle presión, fue contundente: “Podría estar dominando el fútbol”.

Tití Henry se rindió ante el enorme talento de Mastantuono

Además de su talento, el zurdo de Azul que ya tiene golazos en Primera y lleva el 30 en la espalda por Messi, está en la mira de gigantes europeos: Barcelona, Real Madrid, PSG, Atlético de Madrid y Manchester United ya preguntaron condiciones por él. En River le subieron la cláusula a 45 millones de euros para espantar tentaciones.

Aun así, desde el club y desde el entorno del jugador repiten que no hay apuro por venderlo. “Estoy metido acá. Tenemos muchas cosas por delante y quiero seguir estando acá”, declaró el pibe. Y Marcelo Gallardo también pidió cuidarlo: “Hay que acompañarlo, no pensar ya en venderlo. No lo queramos… eso no va a suceder en el corto plazo”.

Mastantuono fue figura en el clásico y ahora se metió en la conversación de los grandes. Europa ya lo observa, pero el pibe sigue con los botines sobre la tierra.