Las fuertes declaraciones de Ter Stegen sobre su relación con Messi en Barcelona: "No nos llevamos bien por momentos"

Marc-André Ter Stegen vio desde la tribuna como su FC Barcelona vapuleaba 4-0 al Borussia Dortmund por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Es que el arquero alemán aún se recupera de la rotura de su tendón rotuliano de la rodilla derecha. Y, mientras tanto, reveló internas y no esquivó sus diferencias con su excompañero más relevante: Lionel Messi.

Ter Stegen y el capitán de la Selección argentina estuvieron juntos en Barcelona durante siete temporadas y ganaron una UEFA Champions League en 2015, entre otros títulos, de la mano de Luis Enrique y estrellas de la talla de Luis Suárez y Neymar Jr. Sin embargo, en el podcast Phrasenmäher, el arquero aseguró que la relación con Leo no fue siempre la mejor.

Juntos, Messi y Ter Stegen ganaron 14 títulos. (Foto: @BarçaUniversal)

“Hubo momentos en que no nos llevamos bien. Ya fuera por mí o por él”, reconoció el arquero de 32 años. “Leo obtiene motivación de muchas cosas de las que nosotros no obtenemos. Siempre he tenido mucho respeto por él y él a menudo también ha respetado mi opinión. También aprendes de él”.

El alemán reveló con humor algunos episodios que involucraron a Messi y destacó su autoridad en el Barça: “Probablemente sea el único jugador que puede tirarte una pelota a la cara si quiere. Lo ha hecho varias veces. ¿De dónde salió ese enfado? Tendrás que preguntárselo a él”, contó. “Tiene la habilidad: si quería hacerte quedar mal, lo hacía con una facilidad impresionante”.

Pero el campeón del mundo con la Selección de Alemania en Brasil 2014 no dejó de elogiar a Messi y reconocer su liderazgo, pese a las diferencias: “Leo no es un bocazas, trabaja mucho con presencia y necesita decir relativamente poco. Y cuando dice algo, todos escuchan. Fue interesante tenerlo en el equipo y ver cómo lidera. Sea o no mi estilo, fue enriquecedor verlo de cerca”, completó el ex Borussia Mönchengladbach, con tanta mesura como honestidad.