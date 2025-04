El jugador clave de la Scaloneta que le hizo un guiño a River en Instagram

River se prepara para recibir, sin público por una sanción de la Conmebol, a Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo de Marcelo Gallardo debutó de forma exitosa en el certamen continental al derrotar a domicilio a Universitario de Perú por 1-0 y ahora buscará sumar otros tres puntos que lo pongan como líder del Grupo B.

A horas del encuentro frente al elenco de Guayaquil, los hinchas del Millonario recibieron un fuerte guiño por parte de un jugador de la Selección argentina, que ya había expresado su amor y fanatismo por el club. En su cumpleaños número 27, Nicolás González, futbolista de la Juventus y bicampeón de América con la Albiceleste, se mostró con una jarra con el escudo del Millonario. Además en la foto que subió su pareja, Paloma Silberberg, a la historia de Instagram escribió: “Cumpleañero hermoso” y un emoji de una carita con dos corazones.

La historia de la pareja de Nico González. (Foto: @palosilberberg)

No obstante esta no es la primera vez que el futbolista surgido en Argentinos Juniors demuestra su fanatismo por el cuadro de La Banda. En un homenaje que le hizo el Millonario luego de conseguir el bicampeonato de la Copa América, Nico sentenció: "Esto viene de sangre, así que no hay ningún problema. Lo tengo que decir, lo digo. Me hago cargo que soy hincha de River. Les mando un saludo a todos ustedes, muchísimas gracias por el cariño de siempre y algún día me encantaría usar esta banda”.

Además, en la última fecha FIFA, cuando llegó al país para concentrar con todos sus compañeros, dejó en claro que todavía no tiene intenciones de regresar al fútbol argentino: “Con el Chino Martínez Quarta es con el que más hablo. Soy muy colgado con el teléfono pero con el que más hablo es con él por la relación que tuvimos en Fiorentina. Me tira de vez en cuando para que vaya a River, yo me hago el boludo y le digo que todavía no, que un poco más adelante“, sentenció en diálogo con ESPN.

Nico González y su amor por River. (Foto: archivo)

De todas formas, el extremo izquierdo de la Albiceleste tiene contrato con la Vecchia Signora hasta junio de este año. Sin embargo, la Juve terminará de ejecutar la cláusula de obligación de compra que puso la Fiorentina en el préstamo.