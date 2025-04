Costa Febre reveló un off de Gallardo sobre el irregular presente de River: “Marcelo explica que hay muchos jugadores que…”

Con el espectacular plantel que conformó en los últimos mercados de pases y con Marcelo Gallardo en el banco, River Plate está teniendo un 2025 muy por debajo de las expectativas. Si bien los resultados no son del todo negativos, está dejando mucho que desear en cuanto al juego, no logra convencer al hincha y aún no dio indicios de ser el candidato que se esperaba que fuera para pelear tanto en el ámbito local como internacional.

En ese sentido, en las últimas horas, el periodista deportivo partidario Lito Costa Febre hizo una profunda revelación acerca de una charla personal que tuvo con el Muñeco luego del empate 1-1 ante Sarmiento, duelo tras el cual decidió suspender su conferencia de prensa. "Él tiene mucha confianza, está convencido de que tiene un gran plantel", comenzó a contar el cronista en diálogo con el canal de YouTube Dupla Técnica..

Lito Costa Febre en @DuplaTecnica2. "Me encontré hace una horas con Gallardo y hablamos mucho de fútbol. Lo veo complicado, pero está convencido de que va a encontrar el equipo" pic.twitter.com/HfUeD2EP9c — Luana (@Loana84) April 7, 2025

"Marcelo te da la explicación de que hay muchos jugadores que volvieron de España, pero que no jugaban con la exigencia que se juega en River. A ver… Ni Pezzella, ni Acuña ni Montiel jugaron en un club de la envergadura como es River. River es mucho más grande que muchísimos clubes de Europa", detalló acerca de las falencias del equipo a pesar de la gran cantidad de futbolistas de jerarquía con los que cuenta.

"Y después te vuelve Driussi de la MLS, que es otra cosa, es un campeonato totalmente diferente. Terminás de jugar, no te importa el resultado, ganás o perdés y volvés a la felicidad de tu familia, etcétera, etcétera", apuntó en la misma sintonía. Aunque aclaró: "Pero Gallardo está convencido de que va a encontrar el equipo, de que es un tiempo de adaptación".

Luego, el relator del Millonario marcó un contraste entre distintas épocas: "El futbolista de hoy no es como el futbolista de antes. Hoy el futbolista va dos horas al entrenamiento, se va, se sube al auto, agarra el celular y está cuatro horas con las redes sociales. El futbolista de antes pensaba las veinticuatro horas del día que era futbolista", explicó.

Finalmente, Costa Febre sacó a la luz una confidencia que Napoleón le hizo durante su charla: "Gallardo me contaba el otro día que se está reconstruyendo porque ha tenido dos pérdidas afectivas y de amor muy importantes. Una: la muerte de su padre. La otra: la muerte de su representante de toda la vida (Juan Barros)".