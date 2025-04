Un exjugador de Boca hizo una fuerte denuncia contra Riquelme: la dura respuesta del club

En su momento fueron Valentín Barco, Nicolás Valentini o Cristian Medina, entre otros. Lo cierto es que no son pocos los jóvenes proyectos de Boca que abandonan el club enemistados con la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme y acusando “malos manejos”, aunque las versiones son varias y contradictorias. En las últimas horas se difundió otro caso, de un jugador menos conocido, pero que le hizo una fuerte acusación pública al actual presidente de Boca, su hermano y el Consejo de Fútbol.

Se trata de Leonel Coira, un futbolista que estuvo en las Divisiones Inferiores de Boca hasta finales de 2023, cuando, sin haber llegado a debutar en la Primera, se fue como jugador libre a Godoy Cruz de Mendoza. Sin suerte tampoco en el Tomba, donde solo jugó cuatro partidos en Reserva, ahora milita en el Metropolitan Football Academy de Puerto Rico, y desde allí le brindó una entrevista a Bolavip en la que disparó dardos de todo tipo.

La fuerte acusación de Leonel Coira sobre Riquelme

Coira contó que cuando Miguel Ángel Russo dirigía a Boca había comenzado a entrenar con la Primera, pero una respuesta ante una supuesta propuesta del hermano de Riquelme supuestamente cambió su futuro: “Yo subí a Primera a los 17 años con Russo, ahí estuve con Tevez, Villa, Zambrano. A mí Russo me empezó a subir cuando estaba en Sexta y anduve muy bien. Después en Quinta, el hermano de Riquelme (Cristian, conocido como “Chanchi”) me ofreció un representante. Yo le dije que no, y cuando le dije que no, se me vino abajo todo”, declaró el jugador.

“Se me acercó el Chelo Delgado y me dijo que me querían firmar, que no iban a aparentar que eran mis representantes y que me iban a poner otro representante. Yo decía que si le firmaba a ellos y se iban, no iba a tener con quien quedarme, por eso les dije que no. Ganaron las elecciones y se quedaron cuatro años más”, agregó Coira.

“Les dije que no y ya me empezaron a mandar al banco, no me citaban, aunque hacía las cosas bien en Quinta. Arranqué en Cuarta y también me tiraban abajo”, continuó el volante de 21 años, quien además aseguró que Jorge Almirón también quiso darle una oportunidad más tarde, pero cree que el entorno de Román le bajó el pulgar. “Cuando Almirón vino, que no era de la mano de ellos como Herrón, Ibarra, Battaglia, que tenían la orden de que yo no podía subir, me vio en un partido en Cuarta y me subió… Le habrá dicho que no me podía poner, y listo, me limpiaron”, expresó.

Leonel Coira además aseguró que tenía pactado con la dirigencia de Daniel Angelici firmar un contrato profesional cuando cumpliera 18 años, pero que eso no sucedió con la nueva dirigencia. “Llegó Riquelme y se hizo el pelotudo, no hicimos nada. Entonces yo me agarré de eso: 'O vamos a juicio o me dejás libre'", les dije. Román no da la cara. Mandó gente a hablar conmigo. Como yo hay un montón de chicos”, sentenció.

La dura respuesta desde Boca a Coira

Conocida la versión de Coira, la dirigencia de Boca hizo saber la suya. Consultada por Infobae, una fuente del club aseguró: “Es todo mentira; Cristian Riquelme nunca trabajó ni trabaja hoy como representante ni con un representante”. Además, la misma voz habría hecho saber la disposición de Boca para iniciar acciones legales: “Tendremos que hacer lo que no nos gusta, pero no va a ser gratis que diga lo que dijo”.