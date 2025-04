La lapidaria crítica de Pergolini al presente de Boca y a Cavani: “Es un exjugador”

Boca venció 1-0 a Barracas Central en la Bombonera con gol de Rodrigo Battaglia por el torneo Apertura, pero muchos hinchas xeneizes no escondieron su inconformismo luego de un rendimiento chato y, para algunos, insuficiente. Uno de los que se pronunció fue nada menos que Mario Pergolini, que volvió a ser durísimo con el equipo y lapidario con Edinson Cavani.

El periodista habló del partido de Boca en su programa de la radio Vorterix y evidenció su enfado por el rendimiento del equipo de Fernando Gago. “Jugamos para el ort*. Somos horrendos. Estamos jugando un torneo de sapo. ¿Ganarle a Barracas Central 1-0 en cancha de Boca…? Cavani es un exjugador. Cuando se va la gente lo aplaude… ¿Desde cuándo perdimos esa intensidad?”.

La dura opinión de Pergolini

Pergolini fue vicepresidente junto a Juan Román Riquelme cuando Jorge Amor Ameal era el mandamás de Boca, entre 2019 y 2021, pero dejó el cargo siendo muy crítico de sus colegas. Y desde que Riquelme es presidente no son pocas las ocasiones en las que destruyó la gestión. En este caso, sin embargo, fue lapidario con los jugadores y la hinchada más que con el dirigente.

“¿Desde cuándo nos resignamos a estas cosas que estamos viendo? Casi no pateamos al arco, fue un partido horrendo. ¿Cómo vamos a terminar cantando "porque los jugadores nos van a demostrar que van a salir campeones"? ¿Campeones de qué? Vamos, despertemos, che”, se quejó.

Otra crítica a Cavani

Luego de la derrota 2-0 de Boca ante Newell’s en Rosario, Pergolini había disparado contra el delantero uruguayo. “Le tiraron un piedrazo al arquero suplente antes que empiece el partido, para mí se tendría que haber suspendido. Nos ahorrábamos de ver ese desastre, ese desastre futbolístico en el que tenemos a un ex jugador pateando penales”, había dicho sobre Cavani. “No entiendo por qué juega un partido cada cuatro y el que juega no hace la diferencia. No entiendo por qué lo alentamos tanto en la cancha”.