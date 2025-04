Victoria de Los Pumas 7s sobre España: medalla de bronce en el Seven de Singapur

Luego de la amarga derrota en semifinales ante Fiji, Los Pumas 7s se levantaron con fuerza y consiguieron el bronce en el Seven de Singapur, al vencer a España por 33-14, en un partido lleno de emociones. A pesar de estar 0-14 abajo en el marcador, los argentinos lograron remontar y subirse al podio, dejando una sonrisa en sus rostros tras lo que había sido una dolorosa caída ante los isleños.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora había llegado a la semifinal con la esperanza de conseguir su cuarto título consecutivo, pero el tropiezo ante Fiji (33-24) los privó de esa posibilidad. A pesar de la frustración por la derrota, los Pumas terminaron el torneo con un saldo positivo, al acumular 104 puntos en la tabla general y terminar en la cima de la clasificación de la etapa regular, un logro significativo que los coloca en una posición de privilegio para lo que se viene.

La semifinal que se escapó

El sueño de conquistar Singapur se esfumó en la madrugada argentina, cuando el equipo no pudo imponer su juego ante un Fiji que aprovechó cada desajuste y error de Los Pumas. El encuentro se jugó en un contexto emocional complejo para los argentinos, quienes llegaban tras haber celebrado la consagración como campeones de la temporada regular del circuito mundial.

A pesar del esfuerzo, Argentina no logró desplegar el nivel de juego que los había caracterizado en etapas previas. La falta de fluidez en ataque y una defensa que sufrió varios quiebres le dieron a los fiyianos la ventaja, que no desaprovecharon. Como señaló Germán Schulz,a ESPN “Venimos de dos semanas muy intensas, de muchas emociones. Es algo que tenemos que trabajar, la cabeza en estos partidos es clave. No es nuevo porque ya venimos hace un tiempo acá, pero hay que practicarlo. Es difícil prepararse mentalmente, hay que vivirlo”.

De la frustración a la recuperación

La derrota en la semifinal dejó un sabor amargo, pero el equipo se repuso rápidamente para enfrentar el partido por el tercer puesto. El triunfo ante España les permitió terminar con la frente en alto, logrando el bronce y cerrando una etapa exitosa en el circuito mundial. En un mes, Los Pumas 7s volverán a la competencia con el objetivo de seguir siendo una de las principales potencias del rugby mundial.

El futuro y la final

La final del Seven de Singapur enfrentará a Fiji con Kenia, que dio la sorpresa al meterse en la definición. Para Los Pumas, el objetivo es claro: seguir trabajando para mantener su nivel y asegurar la permanencia en la élite del rugby mundial, al tiempo que luchan por nuevos títulos que sigan engrandeciendo la historia del rugby argentino.