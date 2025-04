La AFA anunció cuándo empezará a regir la nueva “regla de los 8 segundos” para los arqueros

Llamó la atención hace algunas semanas la confirmación de una novedad en el reglamento del fútbol internacional. La International Football Association Board dio a conocer que volverá a existir (o a respetarse, teóricamente) la regla que le pone un límite de tiempo a los arqueros a la hora de retener la pelota con sus manos dentro del área.

Históricamente, los arqueros no podían retener la pelota en sus manos durante más de seis segundos, para no atentar contra la dinámica del fútbol; caso contrario, el árbitro cobraría tiro libre indirecto dentro del área desde la posición del arquero para el equipo rival. Ahora, el límite de tiempo se extenderá a ocho segundos y la sanción no será tiro libre, sino córner.

Los arqueros y un escenario nuevo y "viejo" a la vez. (Foto: archivo)

La nueva regla ya se había confirmado en el plano internacional, en Copa Sudamericana y Copa Libertadores, por ejemplo, y también se había empezado a implementar en el fútbol brasileño. Pero se desconocía desde cuándo regiría en Argentina: será desde el 1 de junio de 2025, aseguró la Asociación Argentina de Fútbol (AFA).

Según comunicó a través del Boletín Oficial la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia, la regla se implementará desde la fecha en la que está pactada la final del presente torneo Apertura en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero: “Los cambios entrarán en vigor el 01/06/2025 y las modificaciones se pondrán en vigencia para cada uno de los torneos en la siguiente fecha que inicie”.

La regla se respetará en todas las categorías del fútbol argentino, sostuvo el comunicado, y los jueces ayudarán a los arqueros para evitar varias sanciones de está índole: “El árbitro no adoptará medidas disciplinarias a menos que el arquero repita la infracción. Para ayudar al arquero, el árbitro indicará la cuenta atrás de los últimos cinco segundos con la mano alzada”.