El sincericidio de Zverev sobre su mal momento y la búsqueda del Nº1: “No tuve tiempo de procesar…”

El número 1 del mundo Jannik Sinner no jugará al tenis profesional hasta la primera semana de mayo por una polémica suspensión por doping. El inédito escenario le abrió la posibilidad a otros jugadores de pelear, entonces, por el cetro del ranking, y el que más lo podría haber aprovechado es Alexander Zverev, escolta del italiano, pero Sascha ha acumulado una decepción detrás de otra.

Sinner fue suspendido en febrero, luego de ganarle, justamente, a Zverev la final del Australian Open. Con su máximo competidor sancionado (y perdiendo muchos puntos por lo hecho en 2024), el germano no pudo hacer valer su favoritismo; en los siguientes cinco torneos luego de Melbourne, no llegó a semifinales: cuartos de final en el Argentina Open y en Río de Janeiro, octavos de final en Acapulco, primera ronda en el Masters de Indian Wells y octavos en Miami.

Zverev confesó que no descansó luego del Abierto de Australia, en cuya final perdió con Sinner. (Foto: archivo)

Zverev sabe que la presión está sobre sus espaldas y que es una oportunidad única para ser Nº1 por primera vez. Este martes debutará en Montecarlo y cada vez falta menos para el regreso de Sinner, por lo que el margen es escaso: “Ganar partidos es lo principal para recuperar confianza y adquirir la mentalidad adecuada. Definitivamente, necesito ganar algunos partidos y jugar un buen tenis”, reconoció Zverev.

El alemán aceptó que el desempeño en las últimas semanas no fue el ideal: “En Miami sentí que estaba jugando mejor que antes y luego me desperté con molestias en el cuello justo ese día, lo que fue un poco desafortunado para mí, así que estuve un poco limitado (...) quizá si recupero la confianza, soy el favorito en todos esos partidos que se jugarán. Insisto, todo puede pasar y cambiar rápidamente y espero que suceda en las próximas semanas”.

Sobre los motivos de sus decepcionantes resultados, Zverev aseguró en la previa del primer Masters 1000 de la gira sobre polvo de ladrillo. “No descansé después de Australia y mentalmente me afectó mucho. Estaba muy disgustado y muy cansado y me fui directamente a Sudamérica, así que realmente no tuve tiempo de procesar lo que pasó, que fue perder en una final de Grand Slam. Seguí adelante, lo que no fue lo más inteligente”, se sinceró. ¿Podrá en Francia volver a ser campeón e ilusionarse, por primera vez, con el trono del ranking ATP?