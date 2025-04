La gran reflexión del capitán de Los Pumas 7s tras asegurarse el título de liga: “Lo difícil no es llegar, sino…”

Los Pumas 7s continúan haciendo historia. En una década, el entrenador Santiago Gómez Cora (en el cargo desde 2013) llevó al seleccionado de los últimos puestos del Circuito Mundial de Seven a, no solo ser animadores del mismo, sino a ganarlo… y dos veces seguidas. Lo que se aseguraron lograr esta madrugada tras vencer a Gran Bretaña y acceder a las semifinales del Circuito de Singapur.

Entre los responsables del éxito hay varios nombres propios y uno de ellos, sin duda, es el del capitán Santiago Mare. El ex Regatas, que “porta la cinta” después de que lo hicieran históricos como Gastón Revol y Santiago Álvarez Fourcade, brindó una entrevista en el vestuario en medio de la euforia y dejó una enorme reflexión.

La palabra del capitán

“La verdad es que estamos con una felicidad muy grande, acabamos de ganar el partido con Gran Bretaña y eso nos puso como ganadores de la liga una vez más, un año más… Veníamos hablando que lo difícil no es llegar, muchas veces es mantenerse”, opinó ante Prensa UAR el capitán de un equipo que en esta temporada ya fue campeón en Perth, Vancouver y Hong Kong; y sigue en carrera en Singapur.

“Este segundo año consecutivo confirma mucho laburo detrás de esto, mucho sacrificio y esfuerzo que dan resultado, así que que disfrutándolo con los chicos, el staff y todos los que laburan para esto”, continuó, antes de enviarles un mensaje a los fanáticos y expresar toda la ambición: “Y a los que están en Buenos Aires, muchas gracias a todos, esto sigue, vamos por más”.

Los Pumas 7s no pueden ser superados por nadie en la tabla de posiciones, sin embargo, su año no finalizó: mañana a la madrugada, a las 3.56 de Argentina, se enfrentarán ante Fiji por la semifinales del Seven de Singapur, en busca de su cuarta corona en la temporada. Además, resta aún el Campeonato Mundial de Los Ángeles, entre el 3 y el 4 de mayo próximos, al que clasificarán los ocho mejores seleccionados de la campaña 2024-25.