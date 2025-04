Histórico: Los Pumas 7s se coronaron bicampeones de la temporada regular

Los Pumas 7s lograron un nuevo logro en el Seven de Singapur. Con una victoria de 19-12 sobre Gran Bretaña, el equipo argentino aseguró su lugar en las semifinales y, además, se coronó campeón de la fase regular del Circuito Mundial SVNS 2024/2025.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, que llegaba al segundo partido tras una ajustada derrota ante Sudáfrica, mostró su mejor nivel en el encuentro clave, lo que le sirvió para quedarse con el título y, así, transformarse en el equipo bicampeón de la competencia.

El festejo argentino en Singapur

La jornada comenzó de manera difícil para los argentinos. En su debut en Singapur, el equipo sufrió una derrota ante Sudáfrica por 26-24, un partido que se definió en la última jugada. Luciano González fue el encargado de abrir el marcador, pero los Blitzboks reaccionaron rápidamente con tries de Zain Davids y Siviwe Soyizwapi. A pesar de los tries de Tobías Wade, Matías Osadczuk y Agustín Fraga, Sudáfrica se llevó la victoria con un try de Zander Reynders en la última jugada del partido.

