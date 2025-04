La desafiante respuesta de Kempes sobre si la Scaloneta es la mejor selección de la historia: “Esta gente ganó solo…”

Desde la llegada de Lionel Scaloni al banco de los suplentes, la Selección argentina volvió a tener otra etapa dorada. En 2021 y luego de casi 28 años, la Albiceleste se volvió a consagrar campeón al derrotar a Brasil en el Maracaná y levantar una nueva Copa América. Pero eso no quedo ahí, porque unos meses después golearon 3-0 a Italia en el mítico Wembley Stadium para ganar la primera edición de la Finalissima.

No obstante, lo mejor sucedió en la Copa del Mundo de Qatar 2022, en donde tras una derrota inesperada en el debut frente a Arabia Saudita, la Scaloneta dio vuelta la página y obtuvo su tercera estrella mundial al derrotar por penales a Francia en la mejor final de la historia de los mundiales. Además, el año pasado, logró el bicampeonato de punta a punta de la Copa América al derrotar por la mínima a Colombia en la gran final.

La tajante respuesta de Kempes sobre la Selección argentina de Scaloni

Todo estos títulos demuestran que la Scaloneta es una de las mejores selecciones de todos los tiempos, hasta incluso la gran mayoría cree que es la mejor de la historia. Sin embargo, quien no piensa así es Mario Alberto Kempes, campeón y máximo goleador (6) del Mundial de 1978 con la Selección. El Matador lanzó una desafiante respuesta que sorprendió a todo el mundo: “Esta gente ganó una sola Copa Mundial, no dos. La de 1978 y la de 1986 también levantaron una. Hay que consagrarse en dos Mundiales para ser la mejor. Si triunfan en otro Mundial, ahí sí, me saco el sombrero”, sentenció en diálogo con AZZ Stream.

Por otra parte, también desmereció el bicampeonato de América que obtuvieron los dirigidos por Scaloni: “Está bueno salir campeón de la Copa América, pero Argentina perdió dos finales contra Chile y no se vino el mundo abajo. Por ganar dos seguidas tampoco van a ser los mejores de los mejores”, mencionó.

Kempes puso a Brasil del 70´ y Holanda del 74´ como las mejores selecciones de la historia. (Foto: archivo)

Finalmente, Kempes resaltó cuales fueron algunas de las mejores selecciones de la historia del deporte: “El fútbol existe hace mucho tiempo, no empezó tres meses antes de Qatar 2022. Estuvo el Brasil de 1970 y la Holanda de esa década, que, aunque no ganó, fue de las mejores. Hay gente que tiene que respetar la historia”, concluyó.