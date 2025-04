Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se cruzan en un clásico histórico

Llegó el día más esperado, Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se cruzarán en el Malvinas Argentinas desde las 15:30 en una nueva edición del clásico entre los dos representantes de la provincia en la máxima categoría. El duelo se jugará sin la presencia de público en las tribunas y será trascendental para ambos conjuntos, que llegan con grandes expectativas para esta cita con la historia.

El compromiso entre el Tomba y la Lepra se lleva todas las miradas de esta jornada, ya que no sólo se disputará una nueva edición del derbi (aunque algunos no lo reconozcan como tal), sino que los dos elencos tienen la necesidar de sumar de a tres para no ceder terreno de cara a la recta final de la etapa clasificatoria del Apertura.

El derbi entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia se jugará sin público. (Archivo)

Este choque tendrá varios condimentos especiales, ya que se volverá a jugar en el Malvinas Argentinas, de manera oficial, tras 18 años (el último fue triunfo para el Expreso por 3-2 en 2007 por la B Nacional), aunque no contará con el color de los hinchas, ya que la AFA no hizo lugar al reclamo del club de calle Balcarce.

Como en todo clásico, en la previa también se habló del historial, el cual se inclina a favor de los azules, contemplando los juegos por Liga Mendocina, Torneos Nacionales y los campeonatos de primera división. En 171 partidos jugados, los del Parque festejaron en 87 oportunidades, hubo 41 empates y el Bodeguero celebró en otras 43 ocasiones. Sin embargo, si se tienen en cuenta sólo los enfrentamientos en AFA, el Expreso se impuso 6 veces, la Lepra solo lo hizo en una oportunidad y se registraron cinco igualdades.

El último antecedente en el Malvinas data del 2007, con triunfo para el Expreso por 3-2. (Archivo)

En cuanto a la actualidad de cada uno, Godoy Cruz viene de dejar atrás una semana intensa y llena de polémicas, la cual incluyó una derrota contundente frente al Rojo de Avellaneda por 4-0. Sin embargo, el Expreso dio la cara en Perú, venció 2-0 a Grau en su estreno en la Sudamericana, recuperó el nivel y llega afianzado al desafío de esta tarde, en que deberá ganar para escalar varias posiciones. La duda del entrenador radica en la presencia de Altamira o Yáñez en uno de los extremos del ataque.

Por su parte, Independiente Rivadavia afrontó una semana completa de entrenamientos y Berti trabajó con mayor tranquilidad tras la victoria cosechada ante Racing por 2-1 en el Bautista Gargantini. Sin Victorio Ramis (intervenido quirúrgicamente por su lesión) y con Barbieri desde el arranque, los azules intentarán quedarse con los tres puntos para meterse entre los ocho mejores de la zona.

Se espera un clásico inolvidable. (Alf Ponce/MDZ)

En cuanto a la formación del local, Solari pondría en cancha a Petroli; Jara, Mendoza, Rasmussen y Meli; Ábrego, Leyes, Fernández; Andino, Dupuy y Altamira/Yáñez en ataque.

Por su parte, Berti apostaría por el mismo once que superó a la Academia, con la salida obligada de Ramis. Por lo tanto, los visitantes jugarían con: Centurión; Osella, Villalba, Studer y Souto; Fernández, Amarfil, Ortega y Sequeira; Villa y Barbieri.