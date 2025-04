Godoy Cruz e Independiente Rivadavia igualaron 1-1 en un clásico con varias jugadas polémicas

Godoy Cruz e Independiente Rivadavia empatan 1-1 en el Malvinas Argentinas en una nueva edición del clásico entre los dos representantes de la provincia en la máxima categoría del fútbol argentino.

El encuentro, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2025, se disputa a puertas cerradas por disposición de seguridad y tiene como árbitro principal a Silvio Trucco, con Lucas Novelli en el VAR.

En un primer tiempo con mucha fricción y pocas ideas, los primeros minutos mostraron a dos equipos imprecisos y contenidos. El respeto mutuo, la presión alta y la falta de profundidad fueron una constante, por lo que el partido tardó en ofrecer emociones cerca de los arcos.

A los 20 minutos, el Tomba tuvo la más clara: Daniel Barrea desbordó por la derecha y lanzó un centro que encontró a Martínez Dupuy. El delantero controló con derecha y ensayó una chilena que se fue apenas desviada. Fue lo más destacado de un arranque chato.

La Lepra respondió enseguida. Sebastián Villa aprovechó un pase largo, le ganó en velocidad a su marcador y definió cruzado con zurda, aunque sin potencia. Petroli se quedó con la pelota sin mayores dificultades. El partido sigue 0 a 0, pero empieza a calentarse.

Hasta los 25' el partido había sido extremadamente luchado, luego vinieron las situaciones de gol. Foto: Alfredo Ponce/MDZ.

El partido empezó a tomar ritmo y las emociones llegaron con más frecuencia. A los 27 minutos, Godoy Cruz volvió a generar peligro con una gran acción individual de Santino Andino, quien encaró desde la izquierda hacia el centro, dejó atrás a su marcador con una gambeta elegante y lanzó un centro preciso al corazón del área. El Indio Fernández apareció bien posicionado, definió de zurda, pero su remate fue bloqueado a tiempo por Pedro Souto, que evitó el gol con una reacción providencial.

La respuesta de Independiente Rivadavia no se hizo esperar. Apenas dos minutos más tarde, Maxi Amarfil aprovechó un rebote tras un despeje corto de la defensa tombina, controló en el vértice del área por la derecha y encaró con decisión. Aunque casi sin ángulo, sacó un derechazo bajo que exigió a Petroli, quien respondió con seguridad abajo y despejó al córner.

El encuentro, que había arrancado con pocas luces, ahora muestra más dinamismo y aproximaciones en ambos arcos. Tanto el Tomba como la Lepra comienzan a soltarse y a animarse a buscar el primero, con sus individualidades como principales argumentos ofensivos.

A los 34 minutos, Independiente Rivadavia volvió a pisar el área rival con peligro. Mauricio Cardillo recibió de espaldas, giró rápido y sacó un derechazo cruzado que se desvió apenas en un defensor y terminó yéndose muy cerca del palo derecho. La Lepra mostró señales de vida cada vez que encontró espacios. El talento de Sequeira apareció a cuentagotas en Independiente. Foto: Alfredo Ponce /MDZ.

Godoy Cruz no se quedó atrás y dos minutos más tarde respondió con un intento desde afuera. Daniel Barrea tomó la pelota en tres cuartos, se acomodó y probó con un remate potente que pasó por encima del travesaño del arco defendido por Ezequiel Centurión. Fue un aviso más de un equipo que empezó a imponerse en la mitad de la cancha.

La más clara de todo el primer tiempo llegó a los 38 minutos y fue para el Tomba. Lucas Arce trepó por la derecha y mandó un centro perfecto que cayó en la cabeza de Daniel Barrea. El volante ofensivo entró solo por el medio, con el arco a disposición, pero su cabezazo se fue inexplicablemente desviado. Todo Godoy Cruz se lamentó.

Cuando parecía que el primer tiempo se iba sin goles, apareció el golpe de Godoy Cruz. A los 45 minutos, en una jugada que comenzó con un lateral ofensivo que la Lepra protestó que era a favor suyo, el Tomba aprovechó la distracción y pegó justo antes del descanso.

El Indio Fernández recibió en el borde del área y tocó rápido hacia la derecha para Lucas Arce, quien tuvo tiempo y espacio para levantar la cabeza y meter un centro preciso al punto del penal. Allí apareció Santino Andino, que controló con clase entre los centrales y definió cruzado con un derechazo inatajable contra el palo derecho.

Godoy Cruz se fue al descanso arriba 1-0 en un clásico que había sido parejo, pero que en el tramo final del primer tiempo mostró al Tomba más punzante y preciso en el área. La Lepra, que había tenido sus chances, ahora deberá salir a buscarlo.

El gol de Santino Andino para el 1-0 del Tomba

Apenas comenzado el segundo tiempo, a los 2 minutos, se generó la acción más polémica del clásico. Daniel Barrea cometió falta en ataque y Sheyko Studer reaccionó de manera desmedida: lo empujó y lo tomó del cuello. El defensor de la Lepra ya estaba amonestado y la jugada era para roja directa o segunda amarilla. Pero Silvio Trucco sorprendió a todos: amonestó al delantero de Godoy Cruz y dejó pasar la agresión de Studer.

El empate de Independiente Rivadavia llegó a los 29 minutos, luego de un córner desde la derecha. Iván Villalba se impuso en el área con un cabezazo firme que dejó sin reacción a Franco Petroli y puso el 1 a 1.

El gol de Villalba para el empate de la Lepra

La Lepra no se conformó y fue por más. Cinco minutos más tarde, Independiente Rivadavia volvió a gritar un gol que no valió. Fue tras una pelota parada y un centro al punto penal que Petroli no logró contener. En el rebote, Sheyko Studer tomó la pelota y asistió hacia atrás a Valenti, que la empujó al fondo del arco. Pero otra vez el VAR intervino: el defensor leproso estaba en posición adelantada y el tanto fue correctamente anulado.

ANULADO el 2-1 de Independiente Rivadavia ante Godoy Cruz por offside de Studer

El final del partido, en el que Silvio Trucco adicionó apenas tres minutos, encontró a ambos equipos con cierta conformidad por el resultado. Independiente lo perdía, logró empatarlo y hasta pudo ganarlo. Godoy Cruz se puso en ventaja, no lo pudo liquidar y casi lo pierde. Entonces, el empate dejó conforme a los dos equipos. Un clásico empate en un Malvinas Argentinas donde el eco de las voces de lo protagonistas no maquilló la ausencia de un público al que no le permitieron disfrutar de una verdadera fiesta del fútbol.

Datos del partido