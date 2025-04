Ahora el DT del Manchester United bancó a Garnacho pero le hizo un tajante pedido: “Tiene que…”

El pasado martes, Alejandro Garnacho volvió a ser titular en la derrota del Manchester United por la mínima en su visita al Nottinghan Forest, equipo revelación y que se ubica en el tercer lugar de la Premier League. El extremo argentino, uno de los apuntados por los hinchas y los periodistas, no jugó su mejor partido y quedó expuesto por la destacada actuación de Anthony Elanga, autor del tanto de los tréboles, a quien el United dejó ir mara quedarse con el Bichito.

Tras ese encuentro, en conferencia de prensa, Rubén Amorim habló sobre el partido del futbolista de la Selección argentina y lanzó: “A veces no toma la mejor decisión, pero eso no creo que le haya pasado únicamente a él hoy. A veces tiene días donde haces todo bien pero en el tercio final no, y es algo que puede pasar. Eso pasa, lo importante era que cuando tuviera que volver a defender lo hiciera, y lo hizo”, sentenció.

Ahora, en la previa del clásico de este domingo frente al Manchester City en Old Trafford, el exentrenador del Sporting Lisboa volvió a hablar en conferencia y remarcó el gran trabajo del extremo izquierdo, pero le hizo un tajante pedido de cara al encuentro frente a los hombres de Pep Guardiola: “Garnacho está haciendo las cosas bien, pero tiene que mejorar en el último tercio, todos tienen que mejorar”, mencionó en primera instancia.

Amorim elogió a Garnacho pero le hizo un tajante pedido. (Foto: archivo)

“Garnacho está mejorando la forma en que defiende, en que corre, está trabajando más duro. Tiene que marcar más goles y asistencias”, añadió el luso que llegó al club para reemplazar a Erik Ten Hag.

Estas declaraciones llegan justo antes de un enfrentamiento clave contra el City, partido que el Bichito se perdió en la primera vuelta del torneo debido a que el entrenador decidió excluirlo, tras ser señalado por filtrar detalles sobre las alineaciones a los medios. Para colmo, el mes pasado, Amorim le obligó a pagar una cena para todo el equipo como castigo por una actitud indisciplinada durante un encuentro contra Ipswich Town.