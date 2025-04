Guillermo Barros Schelotto reveló qué le dijo Bianchi cuando asumió en Vélez: “Espero que…”

Tras el pésimo arranque de temporada bajo la dirección técnica de Sebastián Domínguez, Vélez Sarsfield está intentando enderezar el rumbo bajo las órdenes de Guillermo Barros Schelotto. Si bien dio un paso en falso en su primer partido al caer como local ante Riestra el viernes pasado por Liga Profesional, el miércoles tuvo su revancha al conseguir un agónico triunfo sobre Peñarol en Libertadores.

No será una tarea sencilla reencaminar al equipo, que la tiene complicada para clasificar a Playoffs en el Apertura. Sin embargo, el Mellizo tiene una motivación especial para afrontar este desafío que es estar en el mismo lugar en donde triunfó Carlos Bianchi, a quien tuvo como DT en los años más gloriosos de Boca Juniors y al que mencionó semanas atrás durante su presentación oficial en el club.

Bianchi y Barros Schelotto mantienen una muy buena relación.

Ya habiendo dado sus primeros pasos en el Fortín, Guillermo fue consultado en diálogo con el programa partidario Vélez a Fondo acerca de si ya había tenido oportunidad de conversar con el Virrey. "Estuvimos chateando con Carlos, no hablamos directamente. Me escribió antes del partido contra Peñarol. Tengo una excelente relación con él, desde siempre, y guardo un excelente recuerdo como entrenador. Fue el mejor que tuve, y eso que tuve otro buenos como Timoteo Griguol o Gregorio Pérez...", aseguró.

"Pero con Carlos vivimos una época extraordinaria", agregó, rememorando la etapa que compartieron en el Xeneize. En ese sentido, contó un particular diálogo que tuvieron entre sí durante su intercambio de mensajes: "El otro día me decía: 'Espero que repitas lo que hice yo...'. Le respondí que con un 10% me alcanzaba", reveló entre risas.

Barros Schelotto fue jugador de Bianchi en Boca entre 1998 y 2001 y entre 2003 y 2004, años en los que ganaron 4 títulos de Primera División, 3 Libertadores y 2 Intercontinentales. Antes, como DT de Vélez entre 1993 y 1996, el Virrey ya había logrado alcanzar la gloria máxima, consagrándose 3 veces campeón nacional, 1 vez de América, 1 del mundo y 1 interamericana.