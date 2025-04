¡Mercado multimillonario! Revelan quién quiere comprar al Dibu Martínez

Emiliano “Dibu” Martínez es una de las grandes figuras del Aston Villa y ha sido responsable de que los de Birmingham tuvieran una gran temporada: cuartos de final de la UEFA Champions League, semifinales de la FA Cup y aún peleando por ingresar a copas europeas (Aston Villa está 7º en la Premier League, por ahora con boleto a la Conference League).

Sin embargo, según hizo trascender el medio inglés The Telegraph, el arquero de la Selección argentina está en el radar de una liga que ha crecido muchísimo en el último tiempo como lo es la liga saudí. Aunque no hizo referencia a qué clubes en particular lo tienen en la mira, explicó que dirigentes saudíes de “instituciones importantes” ya están trabajando para ficharlo.

El dos veces ganador del premio Lev Yashin es pretendido por muchos. (Foto: archivo)

El Dibu, pieza clave para el DT Unai Emery, tiene contrato hasta 2029 con los villanos y uno de los salarios más altos del plantel. De todos modos, el club podría considerar una venta, evidentemente, por los millones que siempre promete una liga como la saudí, que en los últimos años ya ha incorporado figuras como Sadio Mané, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Neymar Jr, entre muchos otros.

Según The Telegraph, también existe un interés por otro compañero del Dibu, el delantero jamaiquino Leon Bailey. A su vez, el Aston Villa ya vendió en mercados anteriores importantes jugadores, por lo que parece ser una posibilidad concreta: Jhon Durán fue transferido al Al-Nassr, y meses antes, Moussa Diaby había hecho lo propio con destino al Al-Ittihad.

El Dibu, de todas formas, siempre mostró su gratitud para con el equipo al que llegó en 2020 y su decisión dependerá no solo de lo económico, sino lo deportivo, y su intención de permanecer en la élite del fútbol mundial. Dato no menor: según explicaron medios ingleses, el Aston Villa ya estaría pensando en posibles reemplazantes en caso de que el campeón del mundo decida emigrar. Joan García, el arquero del Espanyol de Barcelona, es un nombre que gusta en Birmingham.