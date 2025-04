La sorprendente cábala de Esteban Solari para meter al Tomba en los playoffs y soñar con el Apertura

Con la satisfacción de haber conseguido una nueva victoria bajo su gestión, que puede ser decisiva para la recta final del semestre, el director técnico de Godoy Cruz, Esteban Solari, dejó por un rato de lado el análisis futbolístico y contó una llamativa cábala que decidió adoptar para los últimos encuentros del Tomba, tanto del torneo Apertura como de la Copa Sudamericana.

Luego del triunfo ante Atlético Tucumán, que le permitió al Bodeguero alcanzar el octavo puesto del actual certamen de primera división, el equipo se prepara para el último escalón en su objetivo de meterse entre los mejores ocho de la zona B. El fin de semana que viene, el equipo del Tano visitará a Deportivo Riestra y, si gana, se clasificará a los octavos de final.

Agustín Auzmendi volvió a marcar y le dio a Godoy Cruz un triunfo vital / ALF PONE MERCADO

Además, el Tomba tiene puesta la cabeza en su otra meta de este semestre: la Copa Sudamericana. Tras la igualdad con Gremio, el cuadro mendocino quedó en la cima del grupo D y con grandes posibilidades de meterse en la ronda final del torneo continental, lo que significará no sólo un salto deportivo sino también económico para el club.

La sorprendente cábala de Esteban Solari

En medio del análisis futbolero, de la satisfacción por otro triunfo y de la trascendencia de los próximos compromisos, el DT rosarino se animó a contar una curiosa anécdota de su vida privada pero que está vinculada con su amor por el fútbol.

Consultado sobre sus cambios de vestimenta para los partidos, Solari contó que “la verdad que no tengo un look. Me gusta estar como me siento en el momento. Me pongo la campera a veces del club, para la Copa mantengo el traje, porque venimos bien, así que lo vamos a sostener”

“Esta blanca (por la chomba) la había usado el año pasado para clasificar con Everton a la Sudamericana. No había fallado. Y el mismo pantalón, entonces lo estamos sosteniendo y si Dios quiere va a ayudarnos a clasificar”, contó entre risas el director técnico, quien fue un poco más allá y también admitió que mantiene la misma ropa interior: “Es lo mismo, todo lo mismo. Sostenemos, sostenemos los colores sobre todo”. ¿Le alcanzará?