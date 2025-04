La cruda confesión de Sinner a días de regresar al tenis tras su suspensión por doping: “Estaba infeliz, no me sentía…”

Jannik Sinner es el número 1 del tenis mundial, pero también el centro de una polémica que ha sacudido al mundo de las raquetas en los últimos meses y un blanco de muchas críticas. El italiano, que fue suspendido por tres meses a causa de dar positivo de doping por clostebol, una sustancia prohibida, está cerca de regresar al circuito y habló de su inactividad.

Sinner fue suspendido entre febrero y mayo de este 2025 y la longitud de su sanción enloqueció a muchos tenistas, quienes consideraron injusto y demasiado leve el castigo. Sin embargo, el de San Candido siempre se declaró inocente y explicó que el ingreso de clostebol a su cuerpo se debió a una “contaminación involuntaria” que involucró un spray de su antiguo fisioterapeuta.

El número 1 del mundo transita el final de su suspensión. (Foto: archivo)

Cuando faltan solo días para que regrese a competir, porque lo hará en el próximo Masters 1000 de Roma que comenzará el 9 de mayo, el aún Nº1 le dijo a RAI: “Poco a poco estoy volviendo al ritmo del entrenamiento real, entrenando con jugadores fuertes como (Lorenzo) Sonego para ver cómo estoy. A veces va muy bien, a veces hay un bajón en mi nivel y no sé por qué. Estoy con ganas de volver a la cancha. Extraño la adrenalina de la competición y estoy feliz de que esta fase ya esté terminando”.

Sinner reveló sus más negativos pensamientos durante este período de inactividad que comenzó luego de su tercer título de Grand Slam, en el Abierto de Australia, y habló de la mirada de sus colegas: “Recuerdo que antes del Australian Open de este año, estaba en un momento muy infeliz. No me sentía realmente cómodo en el vestuario ni en el restaurante. Los jugadores me miraban de forma diferente y eso no me gustaba nada. En ese momento pensé que vivir el tenis de esa manera era muy pesado”, confesó.

Ni Carlos Alcaraz ni Alexander Zverev pudieron destronarlo en estos meses, por eso Sinner volverá como local a Roma todavía como el mejor del ranking mundial. Algo significativo teniendo en cuenta la honesta confesión que le hizo a RAI y los pensamientos que lo abrumaron últimamente: “Sí, pensé en dejarlo todo y renunciar (...) Pensé en tomarme un tiempo después de Australia”, reveló.