El palito del Bichi Borghi por el perfil de los 3 candidatos a DT de Boca: “Me llama la atención porque…”

Claudio “Bichi” Borghi, exfutbolista y actual comentarista, se metió de lleno en el debate por la sucesión de Fernando Gago como entrenador de Boca Juniors. Fiel a su estilo frontal, el campeón del mundo en 1986 expresó su sorpresa ante los nombres que suenan como posibles reemplazantes del exmediocampista y dejó entrever una crítica velada hacia la dirigencia por la falta de identidad boquense en algunos de ellos.

En diálogo con TNT Sports, Borghi fue claro: “Me llama la atención porque si comparamos entre todos no se parecen en nada, ¿no?”. La frase no pasó desapercibida, sobre todo considerando que entre los candidatos figuran entrenadores como Gabriel Milito, Gustavo Quinteros, Cristian "Kily" González y "Tata" Martino, sin pasado como futbolistas o entrenadores en el club. Para el Bichi, ese detalle no es menor: considera que la identidad debe ser una condición indispensable en un equipo como el Xeneize.

Para Borghi, el DT indicado para este momento de Boca es el "Kily" González por su carácter para manejar diferentes situaciones.

"Milito es un técnico que aquí en O'Higgins lo hizo muy bien, en Argentina lo hizo de maravilla y es un técnico al que le gusta jugar bien. El 'Kily' es un técnico con un carácter fuerte, a su Unión lo vi jugar acá en Chile y Gustavo (Quinteros) es también de imponerse y el Tata (Martino) es de un buen fútbol. Entonces, esto es como cuando a veces vas a comprar pan y te dicen que tienen flautita y vos querés pebetes. Entonces, no sé qué es lo que busca Boca. El tema es saber qué buscás y por cuánto tiempo", agregó el Bichi.

El palito de Borghi por el perfil de los 3 candidatos a DT de Boca

Consultado sobre qué cree que necesita este Boca, quien fue DT del Xeneize entre 2010 y 2011 no dudó: "Hoy Boca necesita un técnico con carácter. No que se peleé, no quiero que se malentienda lo que es carácter. Necesita un DT que sepa imponerse ante ante los jugadores, la gente, la prensa y los malos resultados. Y en ese sentido, sin conocerlos a todos, creo que el 'Kily' es el que tiene más carácter", fundamentó el ex enganche.

El análisis del Bichi, más allá de las formas, vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en el fútbol argentino: ¿qué pesa más a la hora de elegir un entrenador? Su propuesta futbolístico o el carácter para afrontar las circunstancias actuales. En Boca, donde la exigencia es constante, ese equilibrio será clave para no volver a tropezar.