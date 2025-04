No es Ancelotti: el destacado DT europeo que busca la Selección de Brasil

Tras el histórico 1-4 ante Argentina, la Selección de Brasil se quedó sin DT, ya que decidieron apartar del cargo a Dorival Júnior esa misma semana. La clasificación al próximo Mundial no es un problema, ya que con 6 cupos directos y estando 6 puntos arriba de la zona de Repechaje, esta es prácticamente un hecho. La principal preocupación pasa por el flojo rendimiento del equipo, que en estos momento no garantiza ser un candidato al título en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

A falta de poco más de un año para la cita mundialista, urge encontrar a un entrenador competente que tome las riendas de la Verdeamarela y pueda enderezar el rumbo. Fueron muchos los nombres que circularon en estos días. Algunos pican en punta, como Jorge Jesús (Al-Hilal) y Abel Ferreira (Palmeiras), otros parecen más lejanos, como Carlo Ancelotti (Real Madrid) y Manuel Pellegrini (Betis), y otros ya están descartados, como Felipe Luís (Flamengo).

Mourinho se suma a la lista de candidatos para ser DT de Brasil. (Foto: @Fenerbahce)

Como si fuera poco con todo eso, en las últimas horas apareció en la órbita de la CBF un nuevo candidato de renombre internacional: José Mourinho. Así lo informó este jueves el periodista brasileño André Rizek en el canal Sportv de la cadena Globo. Sin embargo, no es la primera vez que la Canarinha se acerca al consagrado técnico portugués.

André Rizek sobre novo técnico da Seleção: "O principal nome é Jorge Jesus, mas além dele: Abel Ferreira, Carlo Ancelotti, e a novidade é José Mourinho" pic.twitter.com/TnEav3hn6u — ge (@geglobo) April 3, 2025

A principios de 2023, luego de la salida de Tite tras el Mundial de Qatar 2022, le habían ofrecido el puesto a The Special One. El luso, por entonces en la Roma, rechazó la propuesta y decidió continuar su proyecto en el cuadro de la capital italiana. Sin embargo, su situación ahora es distinta, ya que su posición como DT del Fenerbahçe no es muy estable. Eliminado de la Copa de Turquía y de la Europa League, tendría que recuperar bastante terreno en la Superliga Turca, donde marcha segundo a 6 puntos del Galatasaray.

Si bien de momento no ha habido un acercamiento formal, Mourinho cuenta con pergaminos más que suficientes para agarrar un peso tan pesado como la Selección de Brasil. A lo largo de su carrera supo dirigir a muchos de los clubes más grandes de Europa, como Real Madrid, Inter de Milán, Porto, Manchester United y Chelsea, entre otros, habiendo ganado unos 26 títulos, entre los que se destacan 2 Champions Leagues, 2 Europa Leagues y 7 campeonatos de liga en Portugal, Inglaterra, Italia y España.