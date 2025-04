La tajante frase del Cholo Simeone tras la eliminación del Atlético ante Barcelona: "Estamos compitiendo bien y no me..."

Atlético de Madrid sufrió un nuevo golpe en la temporada al quedar eliminado de la Copa del Rey tras caer 1-0 ante Barcelona en el estadio Metropolitano. Luego del partido, Diego Simeone enfrentó los micrófonos, respaldó a sus jugadores y dejó en claro que seguirá firme en su cargo, más allá del difícil presente.

"El equipo hasta hoy ha competido muy bien, en Champions lo hizo muy bien, en Copa también, estamos haciendo una buena Liga y hay que seguir partido a partido. Seguiremos mejorando para acercarnos a los equipos que están por encima nuestro", aseguró el Cholo, quien rechazó cualquier idea de un declive del equipo.

Sin embargo, desde el 12 marzo ha sido cuesta arriba para los dirigidos por el DT argentino, quienes solamente consiguieron un triunfo, frente a su clásico de Madrid (que no sirvió de mucho ya que fue la Champions y quedaron eliminados), en los últimos seis partidos.

El análisis del Cholo Simeone

Consultado sobre la dificultad de romper la hegemonía de Real Madrid y Barcelona, Simeone insistió en que el Atlético sigue creciendo y que no bajarán los brazos: "Hicimos una grandísima Champions, una grandísima Copa, en Liga estamos compitiendo bien y no me muevo de ninguna manera de esto", enfatizó el argentino.

Ahora, el Atlético deberá enfocarse en La Liga, donde ocupa el tercer puesto, con el objetivo de pelear hasta el final. Su próximo desafío será ante Sevilla, en un partido clave para mantener la ilusión en el torneo doméstico.