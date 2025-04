La bronca de Mascherano por la no expulsión del autor del gol de Los Ángeles: "Es roja acá, en China y en la Luna"

Javier Mascherano sufrió su primera derrota como entrenador de Inter Miami y su enojo no pasó desapercibido. Tras la inesperada derrota 1-0 ante LAFC en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, el técnico argentino apuntó directamente contra el árbitro por una jugada clave: la no expulsión de Nathan Ordaz, quien golpeó a Maximiliano Falcón y, minutos después, marcó el único tanto del partido.

"Esto no es subjetivo, esto es objetivo. Cuando vos pegás a un rival sin balón, ¿qué es?", interpeló Mascherano al periodista tras la consulta sobre qué opinaba el DT de la no expulsión del salvadoreño Ordaz. "Al final esto no es interpretación. Lo dejo para ustedes que lo ven de afuera y opinan. Estaría bueno que opinen. Y te aclaro: agresión sin balón, es roja acá, en China y en la Luna", lanzó el DT de las Garzas con evidente molestia en conferencia de prensa.

La acción, ocurrida en el segundo tiempo, generó controversia, ya que el jugador de LAFC solo recibió una tarjeta amarilla, pese a la agresión y a que la jugada fue revisada por el árbitro en el VAR.

Más allá de la bronca, el Jefecito analizó el rendimiento de su equipo y destacó que la serie sigue abierta. "Fue un partido que esperábamos. Sabemos que ellos tienen buenos jugadores en ataque, pero los controlamos bien. Nos duele perder, pero estamos en carrera. En nuestra casa, con nuestra gente, podemos hacer un buen partido y darle vuelta, no tengo duda de eso", aseguró.

Inter Miami buscará la remontada el próximo miércoles 10 de abril, cuando reciba a LAFC en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, con la ilusión de revertir la serie y meterse en las semifinales del torneo continental.