El DT de Universitario apuntó contra el arbitraje en la derrota ante River: “Hay cosas muy claras que se vieron”

River comenzó con el pie derecho la Copa Libertadores. Una de las mejores versiones del año del equipo de Marcelo Gallardo apareció en el debut, anoche, en la victoria por 1-0 ante Universitario de Perú, como visitante, con gol de Paulo Díaz. Sin embargo, pese a un dominio abrumador en el primer tiempo, el entrenador rival aludió al arbitraje a la hora de explicar el resultado.

En la conferencia de prensa posterior, Fabián Bustos, DT de Universitario, fue autocrítico, pero no evitó remarcar las decisiones del juez Gustavo Tejera. Bustos aseguró que River había dominado en el primer tiempo, que su equipo no había jugado al “110%”, pero que había cambiado la cara en la segunda etapa, y que se lamentaba no haberse llevado puntos.

La queja de Bustos

Sin embargo, deslizó en más de una ocasión la idea de que su equipo había sido perjudicado. A la hora de analizar la derrota, dijo: “Todo eso, ayudado también porque para un lado eran falta y para el otro no. A Andy Polo le hicieron tres faltas que no se las cobraron y eso te merma seguir yendo, aparte se nos pone en contra. Hubo cosas muy claras que se vieron… Decir una palabra con respecto al arbitraje va a sonar a excusa y no quiero excusas; el primer tiempo ellos fueron superiores”.

Además, se quejó de dos jugadas puntuales: primero, de la última del encuentro, en la que supuestamente Germán Pezzella habría empujado a José Rivero en un despegue de Armani. “En el segundo tiempo hubo cosas de los hombres que deciden la autoridad... que para un lado sí y para el otro no… Está claro, porque hasta la última jugada se podía ver”, declaró Bustos.

El sutil empujón a Rivera que reclamó el DT

Y también reclamó un empujón de Sebastián Driussi a Diego Churín, en la zona del primer palo, en el gol de Paulo Díaz: “La frustración se produce cuando uno ve que hay cosas que empiezan a equilibrarse para un lado o para otro y que no hay la misma justicia, y entonces el jugador siente esa frustración. Es más, en la jugada del gol para mí hay un empujón del de la zona”, completó.