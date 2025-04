Carlos Palacios reveló el porqué de su faltazo a la práctica de Boca y el castigo de Gago: “Me confié y tuve un…”

Carlos Palacios finalmente habló sobre su ausencia en el entrenamiento de Boca, la cual derivó en su sanción por parte de Fernando Gago. Luego de varios días en silencio, el delantero chileno explicó que un accidente de tránsito le hizo perder el vuelo de regreso a Buenos Aires y descartó los rumores sobre una salida nocturna.

El futbolista de 24 años contó su versión de los hechos en diálogo con el medio Megadeportes de Chile: “Me dieron dos días libres, sábado y domingo, e íbamos a entrenar el lunes en la tarde, y me confié, porque tomé casi el último vuelo de Chile a Argentina que era a las 11:30 de la mañana. Cuando iba al aeropuerto, tuve un pequeño incidente… un choque, y debí quedarme ahí a solucionar el problema porque tuve que dar mis datos. Ahí de inmediato avisé al club, que no llegaba al entrenamiento y que mi próximo vuelo que podía tomar era a las 5 de la tarde, y que no iba a alcanzar a entrenar porque la práctica era a las cuatro de la tarde”, reveló.

Palacios recuperaría su lugar en el once titular el domingo ante Barracas Central. Foto: archivo.

Además, desmintió las versiones que indicaban que había salido de fiesta y que eso influyó en su retraso: “Al llegar al otro día al entrenamiento comenzaron a hablar muchas cosas que no pasaron en verdad, hablaron de la fiesta ‘Bresh’ que fui y que mucha gente creyó que fue de domingo para lunes y que por eso no llegué al avión. Y eso es mentira porque la fiesta fue el sábado, a la cual fui en mi tiempo libre“.

Palacios aseguró que desde el primer momento notificó al Consejo de Fútbol, lo que evitó una sanción económica. En ese sentido, Mauricio Serna había explicado que la decisión disciplinaria quedaba en manos de Gago, quien optó por no incluirlo en la lista de convocados ante Newell’s.

Palacios explicó que entiende la decisión que tomó Gago y que está todo bien con el DT. Foto: archivo.

El delantero chileno aceptó la sanción y dijo entender la postura del DT: “Entiendo completamente lo que hizo Fernando, porque no llegué a entrenar y es como cualquier persona que no llega a trabajar, son reglas de convivencia que se deben respetar, así que no hay problemas en el camarín. Tampoco hay problema con él, con quien me reuní, conversamos y obviamente le pedí disculpas y me comprometí que no volverá a ocurrir y que se entienda que voy harto a Chile porque tengo a mis hijos allá y me gusta estar con ellos”.

Ahora, Palacios intentará recuperar terreno en Boca y volver a meterse en la consideración de Gago, de cara a los próximos compromisos del equipo.