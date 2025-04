Al borde de las lágrimas, la frase de Riquelme por los 120 años de Boca: “Yo no puedo vivir sin…”

Este jueves 3 de abril, Boca Juniors cumplió 120 años de historia. 12 décadas plagadas de gloria, títulos y proezas deportivas que lo llevaron a ser reconocido en todo el mundo como uno de los clubes más grandes y populares de todos los tiempos. Y así como el equipo, la camiseta, los colores, la hinchada y sus logros son famosos internacionalmente, también lo son sus ídolos.

Juan Román Riquelme, el máximo ídolo xeneize como futbolista y representante de los estandartes azules y oro, presidente de la institución desde 2023, no podía quedarse callado en una fecha tan especial como esta. El ex enganche concedió una entrevista con El Canal de Boca que será publicada completa "próximamente", pero de la que se pueden ver algunos fragmentos en redes sociales.

El mensaje de Riquelme por los 120 años de Boca

En uno de ellos, el 10 dejó un emotivo mensaje sobre sus sentimientos por el club en el que encontró su lugar en el mundo: "Mi vida es Boca. Esa es la verdad. Y creo que hace dos años, el día de la despedida (en la Bombonera) lo dije: Boca puede vivir sin Riquelme, yo no. Es así. No sé si me emociona o qué, pero es mi vida", contó el 10 al borde de las lágrimas.

Román definitivamente es sinónimo de Boca. Tras formarse futbolísticamente en las inferiores de Argentinos Juniors, fue adquirido por el cuadro de la Ribera en 1996, año en el que tuvo su debut profesional. Allí jugó hasta 2002 en su primera etapa y luego de 2007 a 2014. Disputó un total de 394 partidos, marcó 92 goles, dio 123 asistencias y ganó 11 títulos, entre los que se destacan 5 campeonatos de Primera División, 3 Copas Libertadores y 1 Intercontinental.

En otro fragmento de la charla que publicó El Canal de Boca, contó una emocionante anécdota de cancha: "A una señora de 80 o 90 años la estaban aplastando contra una reja, yo tuve la suerte de poder alzarla y preguntarle si se encontraba bien, y me dijo: 'Ahora que me estás abrazando, sí'. Son cosas que no puedo creer, para mí es demasiado...", relató conmovido Riquelme.