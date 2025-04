La dura crítica de un histórico ex Boca a Riquelme por el momento en que echó a Gago: "Los libros del fútbol te indican que..."

El despido de Fernando Gago como director técnico de Boca Juniors este martes, a dos días de perder el Superclásico con River, fue, sin duda, la noticia más impactante del día. Si bien es cierto que su ciclo se había visto muy afectado por la insólita e inesperada eliminación en la fase previa de la Copa Libertadores ante Alianza Limas (que no le permitió siquiera disputar la Sudamericana), parecía que había logrado recuperar terreno en base a sus buenos resultados en el torneo Apertura.

Sin embargo, el haber perdido contra el máximo rival y la forma en la que se dio esta derrota, con un esquema táctico defensivo que poco tenía que ver con la forma en la que venía jugando y que no modificó en ningún momento del partido, fueron determinantes para la decisión final. Una jugada arriesgada de Juan Román Riquelme a falta de una fecha para que comiencen los playoffs y a un mes y medio del inicio del Mundial de Clubes.

La crítica de Juan Simón a Riquelme por el despido de Gago

El contexto elegido para desvincular a Pintita fue objeto de críticas para el presidente del club de la Ribera, como las que le hizo Juan Simón. El histórico exdefensor xeneize, que vistió la camiseta azul y oro entre 1988 y 1994, apuntó contra los manejos del exenganche: "Me parece que no era el momento indicado, los libros del fútbol te indican que al técnico no lo podés echar después de un clásico porque te marca. Para mí, no era el momento", opinó por la señal de ESPN, canal donde hoy es panelista.

"Esto es crónica de una muerte anunciada. Yo recuerdo lo que dije después de Alianza Lima. Para mí ese partido, con esa eliminación, condicionó todo su ciclo en Boca", aclaró a continuación, recalcando que Gago nunca había dejado de estar al bode de la cornisa. Y agregó en ese sentido: "Esto se sabía que tarde o temprano iba a pasar, nunca imaginé que iba a pasar después de un partido contra River".

"Más allá de que Gago otra vez mete mano en un sistema que le venía funcionando, en aquel momento, previo al partido con Alianza Lima, recuerdo perfectamente que dijimos: 'por fin, forma un equipo lógico'. El equipo lógico lo mantuvo hasta el domingo. Es verdad, le faltaron algunos jugadores clave, Cavani, Milton, pero yo pienso que podría haber sostenido el sistema", señaló luego de lo que fue el mal planteo de Pintita en el Monumental.

Finalmente, volvió a enfocarse en la forma en la que se movió Riquelme con su despido y la comparó con la salida de Miguel Brindisi en 2004, también tras perder con River: "La decisión en sí la cuestiono porque me sorprende de gente que conoce el pensamiento del hincha. Para mí, al técnico nunca lo podés echar después de un clásico. No voy a cuestionar la decisión, cuestiono el momento. Se fue Brindisi después de un clásico y fue muy cuestionado", concluyó Simón.