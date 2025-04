Ezequiel Centurión: "Vamos a tratar de avanzar de ronda"

Independiente Rivadavia cosechó un triunfo de oro en su visita a Central Córdoba y se aseguró un lugar en la próxima instancia del Apertura. Uno de los grandes responsables de la victoria en Santiago del Estero fue Ezequiel Centurión, el arquero de la Lepra, que tapó varios remates en momentos claves del encuentro y logró dejar al equipo de Berti con vida en el trayecto final. Tras el duelo, el defensor de los tres palos comentó sus sensaciones y ya piensa en los playoffs.

El ex hombre de River Plate indicó: "Estoy muy contento por el trabajo del equipo, no sólo hoy, sino de todos estos meses". Además, el 1 dejó en claro el objetivo de los azules de ahora en adelante: "Vamos a tratar de avanzar de ronda, trabajaremos para eso. No van a ser rivales fáciles, eso ya se sabe".

Centurión aseguró que el objetivo será "tratar de avanzar de ronda. (Prensa CSIR)

Finalmente, Centurión eligió la atajada más determinante del choque: "La primera, apenas arranca el partido. Todavía no había tocado la pelota, por suerte la pude sacar y estoy contento por haber ayudado a mis compañeros" cerró.

Con este 2-1 conseguido en el estadio Madre de Ciudades, Independiente Rivadavia trepó al sexto puesto con 24 unidades y ya está entre los ocho mejores de la zona a falta de una fecha para el cierre de la etapa regular. En la última jornada se vendrá Defensa y Justicia, rival que se jugará sus últimas fichas para ingresar en los octavos.